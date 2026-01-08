教育不能等！張麗善推動東仁國中活動中心動土 打造完善學習空間

虎尾鎮東仁國中8日舉行新建學生活動中心動土典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】雲林縣虎尾鎮東仁國中8日舉行新建學生活動中心動土典禮，由縣長張麗善主持。張縣長表示，活動中心預計於明年3月完工，將終結學校創校近20年來缺乏室內大型活動空間的歷史，讓師生不再於戶外日曬雨淋中舉辦畢業典禮及各項校內活動。

張麗善指出，東仁國中是全縣唯一尚未設置活動中心的國中，上任後即與前立委林文瑞多次向中央爭取補助經費，惟未獲支持。考量孩子學習不能等待，縣府毅然決定由縣庫自籌經費推動興建，展現教育優先的施政決心。縣府於兩年前編列7120萬元辦理工程，虎尾鎮公所另編列1000萬元充實內部設施。然而近年建築原物料價格波動，工程歷經8次流標，經調整設計減項後才順利發包。為使活動中心功能更完善，縣府今年再追加編列2000萬元，補足主體設施內容，確保安全實用。

廣告 廣告

虎尾鎮東仁國中8日舉行新建學生活動中心動土典禮。（圖／記者洪佳伶攝）

立法委員張嘉郡表示，東仁國中學生活動中心設計新穎、具前瞻性，感謝縣長張麗善在中央未補助經費下，決定由縣府「全額買單」，以實際行動支持教育，展現教育優先施政理念。她與丁學忠、許宇甄委員將持續在中央協助爭取更多教育與建設資源，挹注雲林發展。

議長黃凱指出，東仁國中學生活動中心能順利推動，關鍵在於縣長堅持教育不能輸人施政理念。議會對教育建設一向力挺，支持相關經費編列，共同促成美事。他期盼工程如期如質完工，施工期間務必落實工地安全與校園防護，確保師生及周邊居民安全。

東仁國中校長何鈞鼎表示，東仁國中位處虎尾市中心，長期在英語教學、對外競賽及升學表現上成果亮眼，唯獨缺乏可容納全校師生的室內活動空間，始終是師生心中的遺憾。此次活動中心興建案，歷經多年爭取與兩年多的規劃設計，最終在縣長張麗善及縣府團隊支持下得以實現。他特別感謝虎尾鎮前鎮長、現任立委丁學忠，鎮長林嘉弘、陳明聖主席在公所與鎮民代表會大力支持，另行補助1000萬元完善內部設備，成為縣府與地方攜手合作、共同為教育努力的最佳典範。

今天動土典禮由縣長張麗善主持，立委張嘉郡、立法院最高顧問林文瑞、議長黃凱、議員王鈺齊、黃美瑤、林文彬、蔡明水、前議長沈宗隆特助沈昱霆、議員陳乙辰秘書劉殷碩、副縣長陳璧君、教育處長邱孝文、虎尾鎮長林嘉弘、主席陳明聖、及縣內多所國中小校長等到場觀禮。