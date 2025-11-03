【教育前線】IEYI世界青少年發明展 新北市再創佳績

新北教育再創國際佳績！新北市代表隊於2025年第21屆在日本大阪舉辦的「世界青少年發明展」（International Exhibition for Young Inventors, IEYI）一舉奪下3金3銀1銅，金牌數居全國第一，展現結合AI、環保與永續思維的創新實力，今（29）日於市政會議中獻獎，分享新北在科學教育與創新人才培育上的卓越成果。

侯友宜市長肯定表示，新北學生能以創意與實作站上國際舞台，是教育軟實力的展現。從國小到高中，孩子們以創新思維和行動力為臺灣爭光，也讓新北教育成為國際矚目的亮點。

本屆發明展於8月在日本大阪登場，並首度與「2025大阪關西世博會」共同舉辦，吸引13國近500位青少年展出156件創新作品，主題涵蓋「災害應變」、「綠能科技」、「便利生活」等11大領域。新北代表隊表現亮眼，以多項結合AI與永續議題的作品脫穎而出，展現新北學生以創意解決問題的跨域實力。

奪金作品題材多元且具實用價值，林口康橋國際高級中等學校陳祈瑞以《AI滅火新紀元》（A New Era For AI Firefighting）榮獲繪圖組金牌，靈感源自氣候變遷下的野火災害，設計出能以人工智慧驅動、即時偵測火源並自動滅火的飛行機器人，開啟AI輔助消防新時代；育才國小張呈澤在「災害管理與安全」組別以「電扶梯防推擠安全系統」奪金，運用紅外線與影像辨識技術偵測人潮擁擠情況，能即時警示並暫停運轉，有效防止推擠與跌倒事故；康橋高級中學小學部許庭維憑「新式人工鼻：豬肉氣味偵測器」勇奪金牌，利用氣相層析質譜儀即時偵測極微量氣體分子，可應用於防疫邊境查驗與毒品偵測，並已申請台、日、美三國專利，展現AI結合環境監測的前瞻潛力。

教育局表示，新北長期推動「科學+學校計畫」、「新北科學日」及「科普環島列車」等活動，將科學教育帶入生活現場，厚植學生探究實作與創新思辨力。今年除在第65屆全國科展勇奪6件全國第一、49件全國獲獎數最多外，更於「這樣教我就懂」教學競賽及「機關王世界賽」再創佳績，未來將持續推動AI與科學教育融合，培育具國際視野、創造力與永續行動力的青年人才，讓更多孩子從校園出發、走向世界，讓新北的創新能量閃耀全球舞台。