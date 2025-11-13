教育合作 北市與熊本簽MOU

台北市政府教育局與日本熊本縣教育委員會正式締結教育交流合作備忘錄。(台北市政府教育局提供)

記者王誌成∕台北報導

台北市政府教育局持續深化與日本地方政府的教育合作，十三日再添新頁，與日本熊本縣教育委員會正式締結教育交流合作備忘錄，成為台北市與日本教育合作的第七個夥伴縣市，象徵兩地教育合作邁向新的里程碑。簽約儀式由台北市政府教育局湯志民局長與日本熊本縣教育委員會越豬浩樹教育長共同簽訂。

湯志民表示，熊本縣與台北市同為融合歷史底蘊與現代發展的城市，兼具便利的生活機能與豐富的自然景觀。隨著台積電於熊本設立兩座先進製程晶圓廠，帶動當地高端技術與相關產業快速發展，雙方在技職教育領域的合作更具前瞻與戰略意義。

湯志民指出，台北市已有三十八所學校與日本六十六所學校締結姊妹校，熊本縣教育資源豐沛、學習層面多元，非常適合本市學校進行國際見學與跨域學習的理想夥伴。期望透過這次合作備忘錄的簽署，未來能有更多台北市的師生赴熊本縣進行見學實作及校際交流，培養開放思維與國際素養，為未來教育合作開創新局。