教育善好・顧好下一代 桃園加碼營養與補助守護孩子每一天

桃園市政府持續落實從幼兒到國中小的完整教育支持政策。圖：教育局提供

桃園市政府持續落實從幼兒到國中小的完整教育支持政策，透過營養午餐補助再升級與五歲幼兒教育助學金雙軌併行，減輕家庭負擔、強化校園營養照顧，打造更健康、友善的成長環境。市府以務實行動支持家長育兒，讓孩子在學習旅程中都能獲得最妥善的照顧。

桃園市自111學年度第2學期起率先五都推動國中小免費營養午餐，確保學生上課日皆能享用市府全額補助的餐點。圖：教育局提供

在營養午餐政策上，桃園市自111學年度第2學期起率先五都推動國中小免費營養午餐，確保學生上課日皆能享用市府全額補助的餐點。因應食材、水電及人力等成本持續上升，繼112學年度補助由45元調升至48元後，張善政市長宣布自114學年度開學日起再加碼3元，提升至每餐51元，每年投入近19億元，讓學校在採購上更具彈性，孩子也能每日享用更營養、安全的午餐，讓家長更安心。

桃園市自張善政市長上任後首創「五歲幼兒教育助學金」，推動國民教育向下延伸一年。圖：教育局提供

為提升午餐品質，市府全面採用「三章一Q」認證食材，並優先選用國產在地農特產。教育局與農業局合作推動「每月至少一次在地食材日」，將地瓜、綠竹筍、蓮藕、韭菜等桃園當季食材納入餐點，不僅讓學生品嘗家鄉風味，也兼顧縮短食材運送距離、減少碳排等永續理念。市府將持續結合跨局處力量嚴格把關食品安全，讓孩子每天都能「吃得健康、吃得安心」。

桃園市府以務實行動支持家長育兒，讓孩子在學習旅程中都能獲得最妥善的照顧。圖：教育局提供

在幼兒階段，桃園市自張善政市長上任後首創「五歲幼兒教育助學金」，推動國民教育向下延伸一年，協助家庭負擔幼小銜接所需的書包、制服、文具等入學必需品。凡設籍桃園、年滿五歲至入小學前，就讀本市公私立教保服務機構的幼兒，每學期可申請4,500元、一學年共9,000元補助，經費直接撥入家長帳戶，申請便捷、用途彈性。自112年2月實施以來，已累計嘉惠近12萬人次，廣受家長肯定。

教育局表示,從「營養午餐再升級」到「五歲幼兒教育助學金」,是市府以實質政策支持家庭、完善教育環境的重要布局。未來將持續強化從幼兒到國中小的連續性照顧,打造更安全、健康、幸福的學習環境,陪伴桃園的每一位孩子穩健成長、展翅飛翔。

