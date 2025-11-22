教育學術團體年會 前國教署長吳清山獲木鐸獎 (圖)

位於花東縱谷中間的富里鄉中山路土地公廟旁的老榕樹爺爺，是富里市區的地標，超過百年是花蓮縣的列管老樹，地方老一輩稱祂叫「倒栽榕」，相傳在富里鄉鬧區仍是整片農田時，老樹就已在這片土地扎根！然而去年康芮颱風過境後，老榕樹衰頹到只剩下一根枝條，鄉公所找來樹醫師為祂檢查，確認祂已經走完生命歷程，昨天將老樹移除

自由時報 ・ 6 小時前