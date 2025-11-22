教育學術團體提宣言 盼互信對話、重塑尊師重道
（中央社記者陳至中台北22日電）38個教育學術團體今天聯合在台師大舉辦年會，並共同提出宣言。對於現今教師荒、校事會議爭議，宣言期盼重塑尊師重道的精神，展開互信對話，提供穩定、具支持性的工作環境。
「2025年中華民國教育學術團體聯合年會」今天在台灣師範大學舉行，集結全國教育研究學者與教育工作者，共同探討人口變遷背景下教育體系所面臨的挑戰與變革議題，並頒發木鐸獎給前教育部國民及學前教育署長吳清山等在學術領域有卓越貢獻的人士。
學術團體並提出3點大會宣言，包括「強化教育韌性，維持永續發展」、「重塑尊師重道，開展互信對話」、「補足高教經費，助益國際競爭」。
近年中小學面臨教師離任、職涯吸引力下降問題。宣言中點名，有必要檢視現行相關法律制度與校務調查機制對校方與教師造成的行政負擔，並建議政府全面檢討「教師法」、校事會議相關規範及「教師待遇條例」，以提供穩定、具支持性的教師工作環境並促進校園互信。
教育部長鄭英耀在活動中致詞提到，2週前他遇到一名技術型高中的教師，花了10年才取得正式教職，但好不容易進入學校後，卻面臨教師間一些不當的指控和檢舉，讓他身心俱疲。
鄭英耀語重心長地說，他上任一年半以來，相當關注校事會議的修法。教育部正在修法，確認校事會議將不處理那些濫訴、亂指控的不具名案件，12月底前一定會有些改變。
鄭英耀也向教育學術團體喊話，期盼能多給師培生、在職教師多一點鼓勵和掌聲，彼此互相鼓勵支持。
年會召集人、台師大副校長宋曜廷表示，少子女化和科技發展變遷下，產生了一些挑戰，教育產業需要再強化、擴充，並把觸角延伸到產業，邀請業界一同協助教育的發展，才會有更大、更好的發展。（編輯：黃世雅）1141122
