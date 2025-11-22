教育學術界盼重塑尊師重道

三十八個教育學術團體二十二日共同提出宣言，期盼重塑尊師重道精神。圖為教育部長鄭英耀（左）出席教育學術團體年會，頒發木鐸獎給前國教署長吳清山（右）等教育有功人士。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

三十八個教育學術團體二十二日共同提出宣言，對於現今教師荒、校事會議爭議，期盼重塑尊師重道的精神，展開互信對話，提供穩定、具支持性的工作環境；教育部長鄭英耀期盼能多給師培生、在職教師多一點鼓勵和掌聲，彼此間互相鼓勵支持。

「二０二五年中華民國教育學術團體聯合年會」在台師大舉行。學術團體並提出三點大會宣言，包括「強化教育韌性，維持永續發展」、「重塑尊師重道，開展互信對話」、「補足高教經費，助益國際競爭」。宣言中也建議政府全面檢討《教師法》、校事會議相關規範及《教師待遇條例》，提供穩定、具支持性的教師工作環境並促進校園互信。

廣告 廣告

年會召集人、台師大副校長宋曜廷表示，少子女化和科技發展變遷下，產生了一些挑戰；教育產業需要再強化、擴充，並把觸角延伸到產業，才會有更大、更好的發展。

鄭英耀也向教育學術團體喊話，期盼能多給師培生、在職教師多一點鼓勵和掌聲，彼此互相鼓勵支持。