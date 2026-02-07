教育家人物典範邱馨慧 帶學生觀察牡蠣養殖

記者黃朝琴／臺北報導

教育部今（７）日公布最新一期「教育家」人物典範，臺南市西門實驗小學教師邱馨慧多年來投入海洋教育，帶領學生走出教室，實地觀察牡蠣養殖過程，了解塑膠微粒對海洋生態的威脅。

邱馨慧堅信，「真實世界就是孩子最好的老師」，經常帶領學生走出課堂、實地體驗，透過多樣化的教學內容拓展視野。

西門實小鄰近台江國家公園，邱馨慧結合AR（擴增實境）與VR（虛擬實境）等科技工具，讓孩子對牡蠣養殖過程有基礎了解，再進一步到現場觀察牡蠣生長，學習辨識牡蠣的天敵、瞭解蚵農的作業，並與社區媽媽一起料理蚵仔包，與家鄉土地建立深厚情感。

邱馨慧也把學生帶到澎湖，參與淨灘活動，引導孩子們注意臺南與澎湖海岸地形差異、廢棄垃圾形態，實地觀察塑膠微粒對海洋生態的威脅。當學生親眼見證澎湖的玄武岩，感受六角柱節理的「方山」，也讓他們對自然景觀有了更深的理解與感受。

邱馨慧深知每個孩子的潛能與需求，她讓來自弱勢家庭的學生擔任升旗手，從而增強自信。對熱愛足球但學業較弱的學生，也在她的引導下，逐步成為全方位人才。她認為，「一定要把每一個孩子教好，一個都不能落下。」

邱馨慧撰寫的教學方案中，將國外教材與臺灣在地環境結合，希望每一名學生都能透過觀察與探究，學習科學的基本精神，成為小小科學家。

