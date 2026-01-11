教育家方冠中從低谷走向高峰 將生活科技教室化身為一座大型遊戲場

高雄市立鳳山國中教務主任方冠中。(教育部提供)

記者王誌成／台北報導

教育部十一日表示，高雄市鳳山國中教務主任方冠中深耕生活科技教育十五年，不僅引導學生屢獲佳績，更展現教育使命，為學生開創更多可能。方冠中回憶在高雄師範大學求學時，曾因科系不符合主流考科考慮轉方向。但在教授啟發下，他看見生活科技的潛力與自身使命，決心投入其中。

進入鳳山國中後，他致力推動生活科技教育，並帶領學生參賽激發熱情。有學生練習中耗費二十多架手擲機材料，展現濃厚興趣，首次參賽便勇奪全國冠軍；另一位學生透過賽前磨礪大幅蛻變，在全國競賽中獲佳作，令教師團隊更加理解教育的價值。

方冠中不僅專注專業教學，還推動跨域合作，成立社群、吸納不同領域教師，共同研發課程如「一起i鳳」與「家在一起」，並獲獎肯定。在推進過程中，他深感團隊合作的力量，共同目標是提升教學場域和學生潛能。

回顧教職生涯，他最欣慰的是生活科技教育顯現跨域優勢，也得以與理念相近者合作。一一四年，他獲師鐸獎肯定，展望未來，將繼續深化生活科技教育，通過競賽培養學生，在遊戲場般的教室中探索與成長。