教育實習績優頒獎 教育部次長勉成為照亮學生的光

為了見證台灣師資培育20年來的豐碩成果，教育部今天(7日)舉辦「教育實習績優獎頒獎典禮」，以表彰在教育實習領域中無私奉獻的指導教師、輔導教師和不斷創造教育新「視界」的實習學生。教育部次長張廖萬堅感謝、也勉勵這些老師們，成為學生們人生中重要的一道光。

教育實習績優獎自2006年設立以來，一路見證了台灣教育現場的變革與精進。教育部次長張廖萬堅在7日頒獎典禮上表示，這獎項見證無數教育工作者的奉獻，其中也有超過8成以上的得獎者投身教育現場，代表台灣師培的豐碩成果。

張廖萬堅也勉勵老師們，在如今教學現場相對辛苦的情況下，能成為學生人生中重要的一道光。他說：『(原音)今年很多人講職場不友善，到處欠老師，相信大家願意繼續投入都能記得想要擔任老師，剛才影片講的光的傳承，每個人都有機會成為每個學生成長過程中非常重要的一道光。』

獲得今年實習學生楷模獎中教組第1名的淡江英文系學生黃琬淇表示，她覺得實習過程非常重要，讓比較抽象的課程化為實際。同時在面臨教師荒的時刻，她仍堅定表示未來會投入教師工作。她說：『(原音)這段實習期間感受到自己對學生的影響力，學生也會感受到老師的用心。這份職業不只是職業而是志業，能夠從工作中得到成就感是非常重要的事情。』

而獲得實習輔導教師卓越獎的彰化女中老師胡晏涵表示，她之前曾有指導過來自馬來西亞的學生，雖然在星馬當老師不需要實習，但這幾位學生還是跟著她在教學現場見習2個月，學習怎麼當老師，了解教學該有的面貌跟心態等。目前學生們也已考取正式老師，並在新加坡國高中任教，她也感到非常開心。

教育部表示，過去20年來，感謝所有師資培育大學、教育實習機構及教育夥伴的共同努力，為台灣教育的傳承與發展奠定了穩固基礎。未來教育部將持續優化教育實習制度，鼓勵更多優秀人才投入教育。(編輯：陳士廉)