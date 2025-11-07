教育實習績優頒獎 歷年8成得主投入職場

（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天頒獎表揚76名教育實習績優獎得主，次長張廖萬堅表示，即便近年教育職場常被詬病不友善，但歷年獲獎者超過8成會投入教育職場，每一個人都是學生成長中重要的光。

教育部今天舉辦頒獎典禮，今年共39所師資培育大學推薦131件資料參賽，遴選出76人（組）獲獎，包含實習指導教師5人、實習輔導教師5人、實習學生61人及教育實習合作團體5組。

張廖萬堅致詞時提到，很多人說教育職場不友善、到處都缺老師，但這20多年來，已有1354名教育實習學生獲獎，經統計超過8成以上得獎者，後續會投入教育職場。

張廖萬堅指出，每一名教師都是學生成長中重要的光，教育實習就是一代代教師間光的傳承。他鼓勵實習學生們，為新世代照亮未來的路，畢竟別的職業很難有這樣的成就感。

彰化女中胡晏涵獲得實習輔導教師卓越獎，她曾到彰化師範大學分享，吸引許多彰師大學生到彰女實習，之中還包括馬來西亞師資生，後來到新加坡任教。

今年的實習學生楷模獎得主中，有多人都嘗試將AI（人工智慧）融入教學之中。例如淡江大學學生黃琬淇運用多元的數位工具，進行翻轉教學與專題導向學習；輔仁大學劉芷含則將國語文教學與AI生成圖片技術跨域整合，創造出引導學生積極學習、討論、反思的創新模式。

張廖萬堅強調，近年政府祭出多項政策，包括將實習獎助金從每月新台幣5000元調升到1萬元，減輕實習學生的經濟壓力；同時也協調地方政府穩定釋放正式教師員額、增加公費生受領數額，期盼建立有感誘因，吸引更多優秀學子投入。（編輯：吳素柔）1141107