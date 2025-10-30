教育局料理調色盤親子料理賽 邀請親子一起來當大廚

教育局舉辦「料理調色盤」親子料理競賽，邀請有料理魂的親子一起來當大廚。（教育局提供）

記者林雪娟／台南報導

用食材來作畫，用能翻炒出家的溫度。教育局舉辦「料理調色盤」親子料理競賽，邀有料理魂的國小三至六年級及國中學生揪家長一起來挑戰，用食材作畫、用味蕾說故事，共同創造獨一無二的親子回憶。

教育局表示，台南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之冠，透過學校營養師與廚師嚴格把關午餐菜單品質，確保學生吃得營養、健康又美味。學校午餐團隊廚藝競賽今年已邁入第七屆，在專業團隊競賽外，再創「學校午餐親子料理競賽」，期望小手牽大手共同發揮創意，設計美學和營養滿分的餐點。

台南市特別將「食育」列為第六育，創新全國推出「餐前五分鐘」飲食教育方案，結合午餐食材、主題海報與營養師創作影片，將健康飲食觀念深入日常生活。親子料理競賽，開放學童與家長將創意融入學校午餐菜單，展現平時食育教育成果。

去年獲得銅牌獎的億在國小漁光分校小六生陳芊瑜和媽媽陳韻元，聯合創作豐富菜色，包括主食土鍋豬油拌飯佐半熟蛋、主菜為驚喜小禮盒的斷面秀和副菜的花圈動動手，也被列入營養午餐菜單，想要成為未來的「黑白大廚」，趕快報名！