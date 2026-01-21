教育局舉辦「推動二二一世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員」頒獎典禮，推動母語有撇步，結合數位科技與文學創作。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

響應世界母語日，教育局二十一日舉辦「推動二二一世界母語日表揚推展本土語言績優學校與人員」頒獎典禮。台南推展母語有撇步，將母語學習結合數位科技與文學創作，而學子也創意無限，如用母語書寫震災感動。

教育局表示，母語是族群文化得以延續重要根基，市府長期推動母語生活化，鼓勵親師生將母語自然融入日常溝通與創意表現，營造母語學習環境，結合學校教育、社區與家庭力量，讓母語

成為連結世代記憶、深化文化認同的重要基礎。

教育局推出「小小Vlogger遊台南」、「母語 Podcaster」、「我詩故我在」及「魔法語花一頁書」等，各校也依學生語言背景與校園情境，發展合適母語活用方式，如在課程或校園活動中，練習口語表達，或透過數位工具記錄地方故事與長輩訴說的生活記憶，讓母語成為孩子連結家鄉與文化重要橋梁。

學生表現優異，如以母語入鏡，透過影像紀錄家鄉故事，或以母語書寫新詩，紀錄花蓮地震期間，自願當「鏟子超人」歷程，細膩呈現台語文學所承載的情感與記憶。典禮也表揚投入母語教育的優秀人員，文山國小教師陳崇民獲得「本土語傑出個人貢獻獎」，推動台語戲劇，書寫母語之美。

教育局也攜手台南生活美學館，舉辦世界母語日「咱畫咱的話」畫作展覽，精選「魔法語花一頁書」競賽作品，語別涵蓋台語、客語、原住民族語及新住民語，透過孩子創作視角，呈現語言、藝術與生活經驗交織成果，展期至三月八日。