教育局表揚18所技藝摘金職校

▲大甲高工榮獲二座金手獎。

全國高級中等學校技藝競賽落幕，台中市參賽的技職學子表現亮眼，共獲得三十九座金手獎，包含工業類二十座、商業類九座及家事類十座，另獲得九十六個優勝及二個團體獎，總計以一三七個獲獎數稱霸全國第一。教育局盛大舉行頒獎典禮，表揚來自全市各公私立高中職共計十八所學校，榮獲金手獎的學生及指導教師；教育局長蔣偉民出席頒獎，感謝獲獎學校用心培育獲取佳績，為台中市技職教育爭光。

教育局長蔣偉民表示，教育局用心推動技職教育，已連續八年榮獲中央評鑑「優等」最高殊榮。除114學年度在全國技藝競賽台中市獲獎總數為全國第一，在二○二五亞洲技能競賽中，台中共七位學生獲國手資格代表國家出賽，最終取得二金一銀二銅佳績，感謝所有指導教師與學生的辛苦付出，讓台中市技職教育獨占鰲頭、躍上國際。

工業類技藝競賽建築職種第一名台中高工顧幸茹同學分享，贏得「金手」的那一刻，覺得自己最大的蛻變是知道自己有能力不仰賴他人，獨立完成一件事。指導老師鄭武田則分享教會選手三件事：重新定義壓力：它不是敵人；把「不可控」變成「可控清單」；用「準備感」取代「安全感」，並勉勵所有在技職路上堅持的選手們，持續努力，把基本功做到最好。