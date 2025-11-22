教育工作者成立跨世代推動協會 倡議共學共好

臺灣跨世代共好推動協會舉行「揭牌暨第一屆授證大會」。(臺灣跨世代共好推動協會提供)

臺灣在今年正式邁向超高齡化社會，為了推動跨世代共學、族群共融與社會共好，教育界人士在今天(22日)共同成立臺灣跨世代共好推動協會，由協會發起人、新竹縣私立佳佳幼兒園園長葉桂娥與理事長、朝陽科技大學副教授張善斌共同主持。

臺灣跨世代共好推動協會指出，面對多元且快速變動的世代環境，跨世代理解與合作已成為社會前進的重要力量，協會將以「共學、共創、共好、共融」為核心理念，致力連結各年齡層、文化與族群的對話平臺。

葉桂娥發起人表示，成立協會是推動世代融合行動的起點，未來將持續透過教育、論壇、交流活動等多元方式，讓不同世代都能找到參與及貢獻的位置；張善斌理事長則強調，期盼協會成為促進理解的橋樑，讓青年、中年與熟齡族群共同面對社會挑戰，形成跨世代力量。