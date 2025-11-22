教育悲歌？某國中社會科老師陳屍家中！學校同事揭：他一週前就悶悶的

社會中心／陳弘逸報導

屏東縣日前傳某國中社會科老師陳屍家中，疑因工作壓力加上情緒問題，發生憾事。（示意圖／PIXABAY）

屏東縣日前傳某國中社會科老師陳屍家中，疑因工作壓力加上情緒問題，發生憾事。案發前一週同事就察覺他「悶悶的」；對此，校方曾協助調整職務，減輕壓力，但仍無法阻止噩耗發生。屏東縣政府教育局也表示，有接獲通報，也會協助處理。

據《聯合報》報導，該名社會科老師因11月19日未到校，他父母告知校方，才知人已離世；他同事透露，死者本身未婚，與父母同住，鮮少提及私事，熱愛運動，尤其是棒球，也愛跑馬拉松，還曾到國外參賽。

在校工作期間，曾擔任兩個不同組別的組長，因工作壓力太大，校方今年協助調整職務，減輕壓力；但案發前一週，同事覺得他悶悶的，曾陪伴聊天、關切，雖無明顯異狀，但仍無法阻止憾事發生。校方對此表示哀悼，同時通報教育，後續也將協助處理。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

