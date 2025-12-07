（圖／本報系資料照）

關心國事本應是知識分子之責，但台灣教授向來卻是最逆來順受的族群；不過，對於賴政府打算編列1.25兆元的國防特別預算用來打造「台灣之盾」，大家熱烈討論起來了！

「窮不能窮教育，苦不能苦孩子。」多位教授們不滿和憂心地說：「國家的總體資源是有限的，國防支出大幅增加對其他預算會有排擠作用。」國防開支達到GDP的5％，等同戰爭時期，那脆弱的勞保、健保怎麼辦？停滯的教育豈有扭轉的機會？還有少子化、老齡化的衝擊，青年世代將來能不苦嗎？

文明是最有效的軟實力。但文明不是白吃的午餐，根據美國學者薩克斯的研究，它需要付出兩種代價，一是具體的經濟建設和財政支出；二是無形的公民責任與道德義務。提醒賴總統，國家財政投資重點應在於大學、博物館、實驗室和基礎建設，而非國防和軍事，不必滿腦子都在想「中共是敵對勢力」，忘了文明才是避戰的最大屏障！

民進黨執政最可怕的謬誤在於把國家當政黨治理，指責中共政權一黨專政，卻忘了自己也是披著民主外衣，大搞「黨大於國」的事。賴清德作為中華民國總統，再怎麼是「務實的台獨工作者」，也不能視民進黨的《台獨黨綱》高於《中華民國憲法》，否則何必向憲法宣示就職？！

美國故總統雷根曾以百元美鈔所堆疊出的長度，讓人具體感受1兆美元有多龐大。以新台幣千元紙張的厚度，1.25兆元堆疊起來的長度是137.5公里，約莫是台北到台中豐原的距離。賴總統如果以人民生命財產安全為念，有空時應該多想，這些納稅人的錢就只能這樣硬花在軍購上嗎？

大學教授可說是年金改革受傷最重的族群。最近停砍公教人員年金修法案在立法院吵翻天，但換算1年停砍金額也不過是560億元，政府少買些軍購，就不用砍了，這很難嗎？政府少拿「抗中保台」來販賣恐懼了。現在公教人員薪資不夠高，也可以用國家預算分配來調整，拿不公平來為執政無能作藉口，豈不可笑。

令人生氣的是，國防部販賣恐懼已經很過分了，教育部也來湊一腳，而且動輒玩陰的、沒有標準的、意識形態的認定，什麼都說是大陸在統戰。堂堂教育部卻對自己的教育如此沒有信心，不是說台灣的自由民主是照耀大陸的燈塔嗎？怎麼去大陸參訪回來要寫一堆莫名其妙的報告？太不可思議了！

心中若有恨，聽、看什麼東西都是歪的，加上小圈圈決策，那就更危險了！賴總統別一再玩火了。（作者為國家公益發展協進會榮譽會長）