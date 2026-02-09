教育扶助與培力 領航青春再揚帆

由新芽獎學金延續育才理念，自2020年推動的慈濟領航員培力計畫，接引不少新芽大專青年走進慈濟，慈濟基金會 和上人溫馨座談，其中，曾因家庭經濟困境中斷求學路的徐翊蕎，分享如何透過領航員計畫，從接觸慈濟到重新回到校園的初心，目前完成實習老師階段的她，期盼幫助更多迷茫的學子。

因父親欠下賭債，由母親單親扶養的徐翊蕎，高中半工半讀，儘管考上大學，但經濟陷入困境而中斷求學路。

實習老師 徐翊蕎：「到註冊的截止日那天，我實在是繳不出學費，也沒有多餘的生活費，可以再運用了，所以我就放棄了升學，決定那我先去工作，至少經濟先穩定，然後也讓弟弟，可以順利的讀高中，那也因為這樣的關係，我就開始認識接觸到了慈濟人。」

離開校園但在職場遇見慈濟人，在師姑師伯幫助和關懷下，燃起她重返校園的初心。

實習老師 徐翊蕎：「我第一次參與了慈濟的服務，第一次當志工，然後跟教育相關，那就得到了很好的體驗，然後在裡面認識了慈青，大家都是讓我覺得，真的很溫暖，所以我就想，繼續再投入慈濟的活動。」

「教育是社會的希望，這也是上人 時常在對我們說。」

教育是希望的工程，慈濟基金會長期關懷逆困境的優秀學子，並延續新芽獎學金的善緣，鼓勵大專生善用寒暑假來慈濟工讀。

慈濟基金會慈發處社工 黃欣柔：「我們在2020年的時候，開始推動慈濟領航員培力計畫，我們希望可以透過，接引這些新芽的大專生，走進慈濟，然後把這些受助的感恩，成為助人的力量。」

證嚴上人開示：「好事不怕多 好話也不怕人家說，所以我們要多讓人看，多讓人知道 多讓人去宣導，當然慈濟人，如果可以更多 社會才能進步。」

從手心向上受助，轉為手心向下助人，期盼領航員在各地發芽茁壯，讓善的循環，接力不止息。

