教育新政震盪留學生 專家揭「先移民再留學」逆向攻略，免簽證抽籤風險！

教育措施頻繁調整 國際學生首當其衝？ 大都會移民實體講座一次解析職業、依親兩大移民途徑，助你提前布局、鎖定美國綠卡機會！

美國新政府上任後，積極推動多項移民與教育政策改革，國際學生成為最早感受到衝擊的族群之一。

今年 5 月，美國政府一度宣布撤銷哈佛大學招收國際學生的資格，並要求現有外籍學生轉學或離境。雖然該政策最終在短時間內撤回，但這場驟然而來的變動，已讓許多留學生心生不安——多年努力進入美國頂尖學府，卻可能因政策朝令夕改而被迫離開，讓「能否順利完成學業」成為未知數。

提前布局 降低留學與簽證不確定性

對多數人來說，傳統的留美規劃是「先留學、再工作、最後考慮移民」。然而這條路充滿變數：學費高昂、畢業後必須依賴 H1B 簽證抽籤才能留美工作，一旦未中籤就得離境。

其實，還有另一種更穩妥的策略——先取得美國永久居留權或公民身分，再赴美就讀。這樣不僅能以本地生身份享受較低學費，還能免除簽證抽籤與身份轉換的壓力，讓整個求學與職涯發展規劃更加穩定。

兩大移民選項一覽，家庭力資源也能成為優勢

美國移民申請管道仍以兩大類為主：

1. 職業類移民（EB-1／EB-2／EB-3 ／EB-5）——適合具有專業能力、傑出成就或特定技術領域的人才。或需符合投資額度與創造就業要求，即有可能獲得綠卡。

2. 依親移民——透過在美國具有合法身分的親屬（如父母、配偶）協助申請，適合已有家庭成員在美定居的人士。

對於資歷尚淺的學生而言，即便個人條件不足以申請職業或投資移民，也可透過父母的專業能力或經濟條件，辦理全家同步移民，讓子女以本地生身份入學，享受學費優惠並避免簽證抽籤的不確定性。

此外，大都會移民強調「量身打造、不送件式申請」的理念，協助申請人根據自身條件與需求選擇最合適方案，降低申請風險並提高成功率。

現場講座更貼近需求：實體活動助你全面了解移民途徑

除了網站資訊，大都會移民亦透過實體講座協助民眾掌握申請趨勢。最新的「移民 A 計畫：美國菁選移民途徑 4U」活動將於：

- 3 月 21 日（週六）：臺北與新竹 - 3 月 22 日（週日）：臺中與高雄

現場由專業顧問團隊解析各類美國移民方案，並針對不同背景與需求提供免費的條件評估與規劃建議。透過面對面交流，申請人能快速釐清方向、掌握時程，讓移民規劃更具可行性與安全性。

大都會移民自 2005 年成立以來，累積二十餘年的國際移民與留學服務經驗，並具內政部核可的合法資格。旗下同時設有國際教育處與海外房產部門，從留學規劃、移民申請到落地安家，提供一條龍整合服務，幫助家庭順利邁向美國生活，為未來發展打下穩固基礎。

美國移民與留學政策變化快速，單靠個人摸索往往成本高、風險大。透過專業團隊的協助與最新資訊的掌握，不僅能減少不確定性，更能讓留美之路穩健踏實、遠離政策風險。

圖片由 大都會國際移民事業有限公司 提供

【活動報名連結】

