教育新芽萌發 竹市數位實驗高中展現創新辦學成果

新竹市數位實驗高中二十七日舉辦「感恩茶會暨校舍開放參觀日」，市長高虹安參訪校舍。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

新竹市立數位實驗高中自去(一一三)年籌備處揭牌以來，於一一四學年度正式招生開學，迎來第一個嶄新學期，並於二十七日舉辦「感恩茶會暨校舍開放參觀日」，邀請師生、家長與市民朋友走進校園，實地感受數位實驗教育的理念與多元學習空間。市長高虹安肯定學校在創新教育上的努力，也期盼透過開放活動，讓更多市民了解並支持新竹市的教育發展，共同見證學生的學習成果與校園成長。

高虹安表示，新竹市立數位實驗高中是竹市第一所數位實驗高中，也是全國第二所、非六都地區首間數位實驗高中，象徵竹市在教育創新與前瞻發展上的重要成果，首屆招生三班順利成班，展現家長對辦學品質的高度信任，而將自己的孩子送入就讀，更是對數位實驗高中最有力的肯定。

高虹安指出，數位實驗高中的成立象徵「教育新芽萌發」。即使在尚未獲得中央補助的情況下，市府仍毅然自籌約七千五百三十九萬元，投入校舍整建、教學軟硬體設備建置及校務運作，打造兼具科技感、美感與未來彈性的現代化校園。她表示，校舍整體呈現明亮、科技、現代與人文兼具的特色，充分呼應數位實驗高中的教育定位，提供學生一個適合學習、探索與成長的環境。

數位實驗高中校長陳彥宇感謝高市長、市府團隊、全體教職同仁及各界的支持與協助，讓學校得以在短時間內穩健推動各項校務。家長會長鄭文忠肯定學生在短短四個月內，已於多元學習與課程實作中展現亮眼表現，成果豐碩。針對校舍規劃，校方與市府及相關廠商歷經多次討論與溝通，在有限空間中打造最佳學習環境，並兼顧未來擴充與使用彈性，整體設計呈現明亮、現代、舒適且富有活力的特色，充分體現數位實驗高中的教育理念。

數位實驗高中學輔處主任王憶貞分享，首屆採獨立招生的新生展現出高度成熟與自主的學習態度，學校的創新辦學特色與友善校園氛圍，也讓多數學生「很愛上學」。