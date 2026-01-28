【教育新訊】新北跨網絡攜手守護孩子復學路 全國評比勇奪10獎蟬聯第一

不讓任何孩子在求學路上被遺漏，是新北教育最基本的承諾。新北市以「跨網絡合作、預防輔導、即時介入」的系統性作為，榮獲「114年度全國中途輟學學生預防及復學輔導工作績優學校單位及個人獎」，在全國評比中一舉拿下10座大獎、成績蟬聯全國第一。侯友宜市長今(28)日於市政會議接受獻獎，肯定第一線教育、社政與警政夥伴攜手合作，讓跨網絡支持成為孩子穩定復學的重要力量。

教育局指出，本次獲獎的績優單位包含丹鳳高中、正德國中、鳳鳴國中，以及中和區、土城區、永和區公所與市警局少年警察隊等共7個單位，展現跨校、跨局處、跨專業的合作量能，共同織起緊密、穩定的支持網絡。

就讀國小五年級學生「涵涵」，因家庭變故一度失聯，學校通報後，跨網絡團隊隨即啟動關懷機制，透過社工、少年隊持續聯繫家屬，在多次嘗試後終於完成視訊確認安全，並結合經濟扶助與兒少保護資源，陪伴孩子逐步回到校園。復學後，涵涵重新站上打擊樂舞台，用熟悉的鼓聲重新融入校園生活，也讓大家看見，只要被接住，孩子就有重新出發、再次相信世界的機會。

在績優人員方面，中和區景新國小輔導主任陳志昌、三重區永福國小輔導主任鄭博元及學校社工師劉可微等人，長期深耕輔導現場，以專業與耐心陪伴高風險學生度過關鍵時刻。社工師劉可微說，輔導的意義不在於「拯救」，而是在孩子最脆弱的時候選擇「同行」。她曾協助一名因多重逆境而離家、自傷的六年級泰雅族少女，在孩子對未來充滿恐懼與不安時，團隊第一時間啟動跨系統緊急支持與安置流程，透過持續陪伴與安全計畫，讓孩子重新感受到被接住的可能。當孩子含淚說出「謝謝，沒有放棄我」，也讓陪伴者再次確信，只要有人願意走在身旁，孩子就能慢慢找回繼續前行的力量。

教育局表示，這份成績屬於每位在第一線默默付出的夥伴，未來新北持續深化跨網絡合作機制，強化高風險預警與預防性輔導，讓復學支持更即時、更貼近需求；也期盼社會各界一同成為孩子的後盾，讓「零拒絕」不只是口號，而是每位孩子最溫暖、最堅固的學習依靠。