【教育新訊】連十年全國第一 新北推動友善校園

十年不間斷，新北再奪第一!教育部114年「友善校園獎」結果出爐，新北市以21件亮眼成果奪冠，締造連續10年蟬聯全國第一的紀錄，獲獎件數更超過全國半數，堪稱全國友善校園推動的標竿。獲獎學校與人員今（7）日於台鋼科技大學接受教育部公開表揚，展現新北教育團隊在學生輔導與校園安全上的深耕與行動力。

教育局長張明文表示，教育的核心價值是尊重、理解與陪伴，新北市的友善校園推動已不僅是一項政策，而是一種教育文化。為強化學校輔導與安全支持網絡，市府將於114學年度再投入近5,000萬元，增置62位學務與輔導人力，與學校專業團隊攜手守護每位孩子，打造更安全、更幸福、更具溫度的學習環境。

今年新北在「傑出人員獎」表現特別亮眼，多位學輔夥伴長年投入生命教育、品德發展與情意輔導，讓「友善」不只是口號，而是校園日常。這群教育現場的默默耕耘者，以行動陪伴孩子面對成長挑戰，讓每個孩子都能自信成長、幸福前行。

