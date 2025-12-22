教育最優先 與陽明交大合作 爭取實驗中學

苗栗縣長鍾東錦（右）爭取頂尖大學及實驗中學落腳苗栗邁出重要一步，國立陽明交通大學將在苗栗縣後龍鎮高鐵特區設置「苗栗校區」，首先開辦學士後碩、博班，22日與陽明交大校長林奇宏（左）簽署合作協議書。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦自承非常重視教育，上任後縣府在教育上砸了不少錢，他很努力募款，幾乎都為了教育，也努力爭取中央補助苗栗縣打造海線遊憩廊道，明年若有機會連任，將持續爭取設置實驗中學，並改善泰安鄉苗62線，另為苗栗縣未來建設及經濟發展，興建天花湖水庫及輔導土資場合法設置都將是施政重點。

鍾東錦說，他上台後全力發展觀光，感謝交通部觀光署、客委會給很多補助，後龍鎮好望角園區共爭取到4億多元，從好望角一直到山邊媽祖，再到拱天宮，要做一條完整的「白沙聖域」遊憩廊道。

鍾東錦說，若順利連任，他最想要做的是爭取實驗高中，目前縣府採折衷方法，先爭取陽明交通大學在苗栗設立分校，再由大學設實驗高中，先解決科學實中的問題，先求有，若大矽谷計畫完成、可以設實中，以後再來調配。

鍾東錦昨與陽明交大校長林奇宏簽署合作協議書，陽明交大將在後龍鎮高鐵特區設置「苗栗校區」先開辦學士後碩、博班，縣府將斥資3.1億興建一棟知行書院，預計117年首招，為頂大及實中落腳苗栗邁出重要一步。

鍾東錦也說，現在很多科技業工地停工、向縣府求救，因土方沒地方放，這要等合法土資場做好，建設才能慢慢上軌道。他認為，不論營建廢棄物、剩餘土方，甚至事業廢棄物，每個縣市都有責任處理好，這絕對不是毒蛇猛獸。

「我認為是對的事，就一定會堅持。」鍾東錦指出，就像中央要做天花湖水庫，3場協調說明會他都去主持，雖然挨罵，但他認為值得，若能說服大家，也很有成就。他發覺苗栗的水資源不太夠，尤其發展大矽谷要電力跟水力，人家才會來，水電準備好，才能迎接AI。