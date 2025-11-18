教育機構爆欠薪！講師一年多沒領薪水 學生15萬遊學團錢退不回

記者柯美儀／台北報導

EDC專長探索中心爆出欠薪、遊學團退費不成。（圖／翻攝自EDC專長探索中心臉書）

知名教育機構「EDC專長探索中心」近期爆發爭議，不僅學生繳交15.5萬元的美國遊學團在出發前被臨時喊卡，至今仍未退款，多名工讀生、講師也指控從7月起遭長期拖欠薪資，怒控業者搞失蹤。

周刊報導約有20名學生報名參加「EDC專長探索中心」的美國遊學團，每人花費15.5萬元。原定8月23日出發，卻在出發當天接到通知，業者以洛杉磯暴動事件為由，為保障學生安全，將行程延期至明年1月。儘管EDC承諾全額退款，學生至今仍未收到款項，直呼根本是詐騙。

除了未退學生款項，不少前員工也在社群平台指控業者拖欠薪資數月，有講師表示，自己每個寒暑假在台中、台南、高雄多地授課，數十次授課中僅最初三次款項入帳，近一年多未收到費用，向機構詢問也被已讀不回。

工讀生控訴業者欠薪，多次反映皆無回應。（圖／網友daisy_fei_0617提供）

工讀生則稱，今年暑假擔任班導師，領到6月薪水後便再未收到，8月多次向主管、財務長反映，仍無回應。勞動部資料顯示，該公司今年6月已因未依法給付工資遭罰。工讀生批評，機構自稱以教育為目標，卻長期拖欠薪資，令人難以理解。

EDC專長探索中心官網掛網站維修。（圖／翻攝自EDC專長探索中心官網）

《三立新聞網》記者多次致電EDC專長探索中心，截稿前都無人應答。實際前往EDC專長探索中心官網查詢，目前網站顯示「維護中」，無法取得任何相關資料；僅剩臉書與IG粉專仍可瀏覽，但最後一次更新停留在今年7月2日。

工讀生收到EDC專長探索中心薪資延期聲明書。（圖／網友daisy_fei_0617提供）

