教育現場教師壓力鍋引爆 全教總籲教育部端具體行動

近日連續發生兩位教師不幸離世的悲劇，全國教師工會總聯合會(全教總)今天(25日)召開記者會表示，根據教育部統計，近三年來教職員工自殺死亡人數翻倍，顯示教育現場已瀕臨崩潰，他們呼籲教育部能正視老師在教學現場的壓力，教育部應拿出具體行動，否則他們也不排除會進一步走上街頭抗議。

全教總理事長侯俊良表示，針對近日連續兩起教師不幸離世的悲劇，他們感到十分沉痛，而且翻開教育部近三年「各級學校校園安全及災害事件分析報告」，其中「教職員自殺、自傷案件」通報數年年上升，自殺死亡人數更由2021年8人暴增至2023年的19人，這些數據顯示第一線教師的壓力鍋已經引爆。

廣告 廣告

侯俊良指出，當前國教現場的老師們面臨「三高」：高行政負載、高情緒勞動與高投訴風險問題，尤其原本是處理不適任教師的校是會議，已經變成整肅教師的工具，在主管機關小案大辦、案案必查的指令下，校事會議淪為濫訴者的尚方寶劍，徹底摧毀校園內的信任。

侯俊良呼籲教育部長鄭英耀正視第一線老師們的巨大壓力，並拿出實際行動。他說：『(原音)所有數據顯示，老師的一個壓力，老師面對的各種三高現象，是已經到刻不容緩要即刻解決，希望教育部要有具體行動，這些行動的展現不是只有空口說白話，要有實際上的行動，最明確這次解聘辦法處理，我們目標就是回到原本的現場的機制。』

全教總法務中心執行長林金財則指出，教育部雖然在上周五公布了新的修法草案，但檢視內容只是名稱一些更換，實際做法仍是大同小異。全教總副秘書長楊逸飛也認為，校事會議在這幾年已經變成國家對整個教育系統的不信任；他強調他們沒有不處理不適任老師，但不應該用把所有人全部拖下水的方式處理。

侯俊良也表示，教育部不要只講要成為老師後盾，但修法內容一樣充滿對老師的不信任。他也表示如果教育部沒有更具體的行動，全教總下次也不排除會走上街頭。(編輯：鍾錦隆)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。