教育現場「三高」問題增 諮商全聯會籲建安全求助制

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）新竹教職員墜樓事件引發關注，凸顯教育現場高行政負載、高情緒勞動、高投訴風險的「三高」問題。諮商全聯會今天呼籲建立教師安全求助機制，否則各地教師荒現象恐日趨嚴重。

新竹縣某國中教職員於11月20日墜樓，生前曾投訴職場霸凌。全國教師工會總聯合會（全教總）日前召開記者會呼籲徹查此事件，強調這並非單一偶發悲劇，近3年教職員自殺、自傷事件通報數攀升，應改善高行政負載、高情緒勞動、高投訴風險的「三高」問題。

教師除了日常教學之外，現在還要處理家長溝通與行政業務。諮商心理師公會全國聯合會今天透過新聞稿指出，近年家長投訴事件的發生頻率明顯上升，從班級管理、教學方式到行政流程，皆可能成為家長反映內容。

尤其在即時通訊與社群媒體盛行的年代，諮商全聯會媒體公關委員會諮商心理師何幸儒表示，任何片段資訊都可能被迅速放大，讓教師必須花費大量時間解釋與還原情境，以釐清事實，長期下來顯著增加教師的心理負荷。

何幸儒指出，投訴處理過程往往伴隨反覆說明與高度不確定性，不僅削弱教師對教育工作的價值感，也可能危及心理健康。尤其教師若出現畏懼與家長互動、睡眠品質下降、情緒低落、對課堂互動過度敏感警戒、記憶力下降等狀況，都可能是教師已處於高壓情境下的警訊。

諮商全聯會理事陳劭旻提到，「有時候越積極投入，反而越容易被放大檢視，導致部分教師因挫折感降低教學動力。」教師在投訴事件中常處於被動接受檢視的位置，不僅造成龐大壓力，也可能使教師懷疑自身專業能力。

儘管行政與學校系統在過程中扮演關鍵角色，但陳劭旻直言，部分單位在面對投訴時，仍習慣將責任多數歸於教師，「即便知道家長情緒或投訴內容可能不合理，也要求教師全面自我反省，這樣的處理方式使教師承擔過度責任，反而加劇壓力。」

陳劭旻呼籲，學校需建立公平制度，對不適任教師造成的影響要妥善處理，但若家長投訴不當，也應提供教師足夠支持與保護。教育體系需讓教師能真正「安全求助」，透過穩定、可近用、無評價的諮商資源，降低求助門檻，並推動心理友善校園文化，破除求助污名。

諮商全聯會表示，縣市政府提供的教師心理諮商方案應考量教師多元需求和地理位置，提供多元選擇和足夠次數，唯有教師能安心面對自身壓力，心理健康才能在校園中扎根；當教師站得穩，學生也才能真正受益。（編輯：張雅淨）1141127

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。