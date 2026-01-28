教育界傳奇張信雄接掌南臺科大董事長 傳承良心辦學領航再創新猷

教育界傳奇張信雄接掌南臺科大董事長，傳承良心辦學領航學校再創新猷。（記者李嘉祥翻攝）

▲教育界傳奇張信雄接掌南臺科大董事長，傳承良心辦學領航學校再創新猷。（記者李嘉祥翻攝）

南臺學校財團法人日前召開董事會，張信雄博士高票當選董事長，經教育部於1月28日核定，榮任南臺學校財團法人第十七屆董事會董事長；此項人事核定案標誌南臺科大對領航者卓越智慧的持續倚重，也象徵學校在穩健基石下加速邁向國際化與智慧化轉型高峰。

南臺科大表示，張信雄董事長為臺南在地子弟，擁有日本東京農業大學農業經濟博士學位，曾任職台塑關係企業總管理處總經理室高級專員及成功大學教授，兼具產學雙棲宏觀視野，民國78年至96年擔任校長期間，秉持「取之學生、用之學生」與「凡事做到最好」理念，帶領南臺締造無數第一：不僅達成教育部評鑑全數優等的佳績，更引領學校領先全國，成為首批由專科升格改制為技術學院、也是率先更名為「科技大學」的私立技職楷模，成為學術界研究技職教育轉型的論文主題，堪稱教育界傳奇領袖。

南臺科大指出，張信雄董事長辦學績效卓著，獲獎無數，包括李國鼎管理獎章、中華民國私立教育事業協會第十五屆弘道獎、技職教育卓越貢獻獎與技職教育終身榮譽獎等，民國95至102年並被推選為中華服務管理學會理事長，同時獲頒日本創價大學頒授名譽博士學位，其在學校經營與服務管理深厚成就深受國內外教育界與國際社會的高度尊崇。

張信雄董事長表示，南臺科大近年在AI科技、智慧微電網、智慧餐飲等領域布局深厚，於Cheers雜誌 2026 調查中再度榮獲「私立科大第一名」，並在104人力銀行品牌力評比中榮獲南部雙料第一，展現強大的產學競爭力；未來會持續傳承「良心辦學」與「無私奉獻」傳統，作為校務發展堅強後盾，並全力支持黃能富校長帶領的「實作型 AI 科技大學」願景。張董事長強調，

南臺科大目前積極招收來自菲律賓、墨西哥及波蘭等國的優秀學子；面對未來，張信雄董事長也擘劃持續精進教學品質、鼓勵前瞻科技研發、並強化國際人才交流等三大藍圖，將在董事會支持下推動學校永續經營，致力於培育具備國際視野、理論與實務並重的高階人才。