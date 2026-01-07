教育界出事！台南體育師逼8歲童「跑操場100圈」 遭罰6萬

台南市教育界出現離譜狀況，安平區某國小一位姓陳的體育代課教師，處罰上課時跟同學嬉鬧的周姓男童，要他跑操場100圈作為懲罰，周姓男童不敢置信，跑了2圈後再問一次，竟仍得到得跑100圈的答覆，最後哭著跑了8圈半才被喊停，還因此雙腳肌肉拉傷，陳師被裁罰6萬元，提上訴遭駁回。

台南地院。（圖／Googlemap）

根據判決書的內容，事發當日是前年5月3日，當時陳男第一次幫該班擔任代課老師，當時他不只逼周童要跑操場100圈，也要跟周董嬉鬧的同學跑操場5圈，最後其他學生聚在司令台聽課，周童獨自在操場上邊哭邊跑，回家後被家長發現雙腳肌肉嚴重拉傷，隔天家長立即向校方反映，學校也通報此事件為校安事件。

台南市社會局調查後，認定陳師違反《兒童及少年福利與權益保障法》，開罰6萬元，陳師不服提起訴願遭駁回後，再向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，主張自己只是以「開玩笑」口吻對另一名學生說話，並非真要周童跑一百圈，更強調這不構成處罰或體罰。

陳師在訴訟中辯稱，社會局的認定與實際情況有嚴重出入，即使認定他對周童提出要求，也只是玩笑之語，並非處罰行為。他強調第一時間就將周童帶回關心，並未置之不理或違反教師注意義務，且社會局未給予陳述意見機會已屬違法。

然而社會局指出，周童當時體格瘦小、身心發展未臻成熟。依據校方調查報告及陳師自己的起訴狀，其確實口頭說出「跑100圈」，讓周童聽信並遵從指令苦撐跑步。當有同學提醒時，陳還回應「先不要管他」，顯然已逸脫教師應負的注意義務，危害周童身心健全發展。

法院勘驗學校監視器影像及調查報告中的學生證詞後發現，陳師確實承認周童詢問要跑幾圈時，自己有講過「100圈」。法院認定，陳師未顧慮周童對教師指令基於敬畏之心不敢不從，也沒考量其體能是否足以負荷，即使辯稱是玩笑話，仍無法作為卸責之詞。

判決書指出，監視器畫面清楚顯示周童至少跑了八圈半才停下，此舉已超越管教學生的合理教育手段，對周童身體權益造成相當程度侵害。多位學生反應周童持續跑步時，陳師仍置之不理，直到有同學出面制止，他才將人帶回。法院認為陳師已違反教師注意義務，且社會局確有給予陳述意見機會，因此駁回其告訴。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

