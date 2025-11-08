教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益

（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。

黃昆輝曾任台灣省教育廳長、內政部長、行政院政務委員等職，任教時也指導過無數學生，包括前教育部長吳清基、潘文忠等都是他的學生。

教育界今天在台灣師範大學為他舉辦90歲祝壽文集新書發表會，前立法院長王金平、雲林縣長張麗善和200多名教育界人士到場，場面相當盛大。

廣告 廣告

黃昆輝致詞時回憶，李登輝擔任台灣省主席時，請他出任省教育廳長，一天突然打電話說晚上要聊天，他想說絕對沒有聊天那樣單純，一定會討論公事，果然李登輝開口就問：「有想好當廳長後，第一件事要做什麼了嗎？」

黃昆輝當時自信地說，不只第一件，第二、三件都想好了。李登輝要求先講第一件就好，黃昆輝認為首要就是弭平當時台灣省、北高兩市教師間考績獎金的不公平問題。

黃昆輝說，雖然只是差半個月的獎金，但對老師來說「乃不公平之甚」，在李登輝的首肯下，沒等省議會開會批判，省府只花了10天就找出解決之道，解決長期的不公平問題，教師們都很開心，也為接下來的施政打好基礎。

黃昆輝也提到，當時台灣有金馬獎、金鐘獎，但對長期以來默默貢獻的教師，一直沒有獎項可以鼓勵，因此他力主創設師鐸獎。他說，這些措施表面是鼓勵教師，但老師受到鼓舞後，會更用心教學，最後受益的還是學生。

前教育部長吳清基提到，黃昆輝教導學生做行政工作時要「外圓內方」，他也以身示範，對任何人都是親切和藹，學生有事請教，都會細心、耐心指導。

前教育部長潘文忠則提到，黃昆輝近年成立教育基金會，每次重要的調查和建議，都會親自簽名寄到教育部，讓他如獲至寶。

雲林縣長張麗善今天也出席，以和黃昆輝一樣畢業於土庫鎮馬光國小為榮。張麗善說，黃昆輝從清苦的農家子弟，一路孳孳不倦地學習，取得博士、擔任公職，堪稱全村的榮耀。她上任縣長後著重推動品格教育，也是與黃昆輝一脈相承的教育理念。（編輯：李亨山）1141108