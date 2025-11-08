教育界齊聚賀黃昆輝90大壽 (圖)
教育界人士8日一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝（中）90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的還是學生。
中央社記者陳至中台北攝 114年11月8日
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 13 小時前
