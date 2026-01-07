教育目的是培養尊重人權 「台獨頑固份子」鄭英耀：持續推動愛國教育守護台灣民主

「台獨頑固份子」鄭英耀今天說，會持續推動愛國教育守護台灣民主。（教育部提供）

國台辦在今（7）日公布最新「台獨打手幫凶」名單，其中教育部長鄭英耀也被列入。對此，他說，會繼續堅守「教育基本法」精神，推動愛國教育，守護民主自由。

國台辦今天公布台灣頑固份子名單，其中也包含鄭英耀，其理由是是組織編纂台獨教材，毒害台灣青少年。因此禁止他其家屬進入中國與香港、澳門，並限制其的關聯機構與中方有關組織、個人進行合作，強調會依法終身追究。

據《中央社》報導，對此，鄭英耀說，「教育基本法」明定，人民是教育權的主體，而教育的目的是培養具備健全人格、民主素養、法治觀念、愛國教育、尊重人權，並培育具有國家意識與國際視野的現代公民。

鄭英耀還強調，關於教育現場、人才的部份，教育部會持續堅守「教育基本法」的精神，並且推動愛國教育來守護台灣的民主自由。

