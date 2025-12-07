教育科技年會南大登場 探討AI浪潮教育新趨勢

台南大學近日舉辦國際學術研討會，聚焦AI世代的教育革新，希望透過多元議程與跨界對話，推動AI世代教育工作。(台南大學提供)

記者王勗／台南報導

台南大學近日舉辦台灣教育傳播暨科技學會年會暨教育高階論壇國際學術研討會，聚焦ＡＩ世代的教育革新，探討跨域課程、科技融入教學、雙語教育與永續素養等議題，邀請海內外專家學者、教育工作者參與，希望透過多元議程與跨界對話，推動ＡＩ世代教育工作。

台南大學表示，本次研討會兩日議程涵蓋專題演講、論壇、論文發表及教案與媒體作品展示，呈現教育科技研究的前瞻視野與多元成果。自五日上午開幕，關注科技快速重塑學習方式所帶來的教育變革，首日三場專題演講從ＡＩ學習夥伴、人本教育科技到ＡＩ時代教師角色轉變等學界矚目議題。

ＡＩ的應用多元，新世代教師在課程設計也可結合創新思維，在ＡＩ輔助下設計不同的課程、研究，亦能跨界ＶＲ、３Ｄ列印等，帶動多元學習視角。六日也進一步延續探討，教育研究與科技應用的跨域連結，也舉辦「ＡＩ時代的幼教師資培育與專業發展」論壇，聚焦幼教現場面臨的挑戰與師資培育模式轉變，在ＡＩ浪潮下為我國幼教領域提供更多思考。

台南大學教育學系強調，研討會以科技與教育並進為核心，希望透過多元議程與跨界對話，協助教育工作者在AI快速變動的年代，看見科技、人性與學習之間的平衡。南大也將持續深化國際合作，推動更多創新研究與教學實踐，為台灣在全球教育科技發展中創造更具前瞻性的影響力。