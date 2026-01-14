教育與家長團體批人工生殖法未揭露風險 恐增成本與負擔

人工生殖法議題引發社會討論，國教行動聯盟與全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟今天(14日)召開記者會，質疑政府在推動人工生殖的同時，卻沒有揭露其中包括早產、低出生體重等風險，未來可能造成健保負擔，最後責任就是家長與老師承擔。

國教盟理事長王瀚陽表示，2024年於權威期刊《Nature Communications》發表的研究早已提出警訊，指人工生殖(ART)過程中的卵巢刺激療程可能改變子宮內膜環境，與新生兒低出生體重及早產密切相關。同時根據國健署在2023年的統計，人工生殖中早產比例約為全國平均的2.4倍，低出生體重約為全國平均的2.3倍。

廣告 廣告

王瀚陽指出，這些早產與低體重出生兒童未來需要早療、乃至於特教資源的比例都會增加，後面要承擔責任的不光是健保系統，家長和老師更是首當其衝。

全國家長團體聯盟常務理事魏書珮也表示，台灣目前早療聯合評估大排長龍，特教資源也嚴重不足，她質疑政府在修法前是否有看到這些問題。她說：『(原音)如果因為修法，我們導致這些高風險新生兒數量不斷增加，而且是瞬間增加，這是我們很希望的提高出生率嗎？這些勢必對已經緊繃的健保體系還有特教現場造成極大的衝擊，這是可以去預見。因此我要問，政府推出草案前，這些成本您們看到了嗎?』

全國家長會聯盟理事長陶蓮生也表示自己目前在學校當志工，確實看到很多特教生的辛苦。他呼籲政府應該把相關風險和問題充分告知，並做好後續的配套與規劃。

國教盟與家長團體強調他們並未反對人工生殖，但不該把政策風險外包給孩子、壓力丟給家長跟學校。他們呼籲政府先改善現況再談擴大，並誠實揭露風險、完善諮詢機制，畢竟孩子不是數字，每個生命都值得被健康地對待。

衛福部長石崇良則在出席衛福部活動時受訪，提到目前的人工生殖法朝向擴大女性生育自主，在個人完全理解生育風險及考量個人意願下，以醫療科技協助婦女圓夢。(編輯：許嘉芫)