教育處攜手北市聯醫松德院區 強化學童精神醫療

強化學童心理健康支持系統，基隆市政府教育處日前和臺北市立聯合醫院松德院區簽署合作備忘錄（MOU），啟動「基隆市115年度兒童青少年精神醫學專科醫師諮詢服務計畫」。藉由醫療與教育的跨域合作，讓專業精神醫療服務走進校園，協助早期發現學生心理困擾，提供即時支持與轉介，全面守護學童心理健康與校園安全。

教育處指出，該計畫將由松德院區派遣具兒童青少年精神醫學專長的醫師，定期為本市各級學校與幼兒園，提供駐點諮詢服務。服務對象涵蓋有情緒、行為、人際或適應困擾的學生，並提供教師及家長諮詢，協助提升輔導與應對能力。所有服務由市府全額補助，家長與學校方無須負擔任何費用，降低就醫門檻，讓需要的孩子能更快獲得協助。

教育處長徐嬿立表示，近年來學生面臨的心理壓力日益增加，尤其在成長過程中，若缺乏適時介入與支持，極可能影響學習與人際發展。此次計畫的重點，不僅在於「處理問題」，更著眼於「預防風險」、「陪伴成長」，讓學校輔導資源更加完整，讓每一位孩子，都能在溫暖而安心的環境中學習與生活。