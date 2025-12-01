教育處調水車供水 確保供餐及飲用水安全

基隆市28間受影響學校用水，台水檢驗合格，市府啟動水塔清潔、水車供應及礦泉水替代，加速強化廚房過濾系統和飲水機水質檢驗，圖為水車入校供水。（圖：教育處提供）

基隆市政府為了維護學校用水安全，1日調度水車及補充礦泉水到學校應變，保障廚房用水及飲用水安全。

教育處與自來水公司於11月30日共同協力到新山淨水廠供水範圍學校採水檢測，取水採檢信義區、七堵區、仁愛區、安樂區及中山區等5區學校共計28校，並於當天晚間9時30分檢驗結果出爐，水表前水質採檢均合格。

台水表示，由暖暖淨水場、六堵淨水場、安樂淨水廠及貢寮淨水支援的供水區域內學校，水質尚無疑慮，經確認受影響區域及管路，共計28間校園受影響，11月30日到校收取水表前直供水或水塔上層水檢驗，學校校長及老師們協助在假日全面配合到校，完成取水檢測。

教育處指出，全數採檢學校水表前水均合格，惟2校反映，經水塔出水後有異味，市府教育處連夜協調安排水車，於1日上午7點30分到校供水，確保供餐作業等民生用水無虞，並提供礦泉水作為班級飲用，同時校方同步清洗水塔，以保障師生用水健康安全。

教育處長徐嬿立表示，現行各校會配合水公司建議全面清洗水塔，並進一步保障校園飲水及餐食安全，廚房學校將加強防護過濾系統，各廚房學校將依廚房專戶款項進行升級過濾系統，預計12月完成裝設。

目前教育處也安排學校全面進行飲水機檢驗，有礦泉水需求學校，可緊急採購礦泉水因應，由市府及教育處共同支應相關經費，以確保校園用水安全為優先。