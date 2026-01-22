教育處：免費營午 不影響外師經費及特教資源

外界關心免費營養午餐政策，是否對外師經費及特殊教育資源經費造成影響，基隆市政府教育處表示，市府近年來減債有成，基隆市整體財政狀況趨於穩定，整體負債已由過去約67億元，下降至去年底約40億元，為了推動相關教育福利政策提供空間，所以，促使營養午餐得運用相關財源，得以更精進規劃。

至於外師經費部分，教育處說，雖受財劃法影響致地方預算緊縮，但，市府堅持教育品質不打折，已規劃轉型啟動「駐點巡迴外師計畫」，打破過往外師資源僅限單校之侷限，改採為期3至8週的校園沉浸式課程模式，將雙語資源全面擴及至本市54所國中小，透過更高效的資源配置，確保每位學子都能享有均等的英語學習機會。

廣告 廣告

另外，教育處表示，本市特殊教育相關經費並未減少，包含：特教生輔具申請、專業團隊服務及各項支持措施，皆依原計畫持續辦理，不影響任何特殊教育學生之受教權益。

教育處表示，將持續確保各項業務所需預算穩定到位，保障學生權益，並祈家長安心。