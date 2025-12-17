教育訓練不是公司義務？菜鳥離職慣老闆狂洗臉 全網氣炸：逃得好

許多人到職新公司時，可能得先經歷一段試用期熟悉業務。一位轉行的女子近日表示，自己到職新公司還沒3個月就提離職，沒想到卻被老闆洗臉狂念2小時，認為公司徵才沒有義務教導新人，讓女子相當傻眼，貼文曝光後引發熱議，不少人認同女子看法，認為公司若不教導，新人根本沒辦法熟悉工作內容，「這種公司不待也罷」。

原PO在Dcard發文指出，她是一個轉行的小菜鳥，到職還沒3個月後選擇離職，沒想到卻被老闆狂念2小時，「妳在這學東西有叫妳付錢嗎？學校老師教妳上課，妳難道不用付學費嗎？那妳覺得他們應該要教嗎？」，讓原PO忍不住質疑，公司是否沒有義務教導新人熟悉業務？那如果沒人帶應該如何起步？

原PO補充，其實她並非剛出社會，面試時老闆也說沒相關經驗會壓低薪水，不過會安排老鳥教導不用擔心，結果是老鳥給她一本筆記本要她照著操作、做筆記，讓原PO一度懷疑難道真的是自己的問題。

對此，許多網友紛紛回應，「蛤？新人沒有教的話，要怎麼學習公司的那一套做事方法，哪來那麼多即戰力啊？恭喜妳離職，這種公司不待也罷」、「沒教怎麼知道要幹嘛啦，慣老闆真多」、「不教那幹嘛應徵新人，有事嗎⋯」、「職前訓練本來就該做了，一堆公司只想省成本，結果只是拿石頭砸自己的腳」。

