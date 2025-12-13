教育部中小學AI素養研討會 深化課程教學實踐

教育部資訊及科技教育司吳穎沺司長致詞 (教育部提供)

面對生成式人工智慧快速發展，教育現場正迎來關鍵轉型。教育部今天（13日）舉辦「中小學AI素養教學研討會」，邀集全國國中小教師齊聚交流，聚焦AI素養導向教學的創新實踐，探討如何將AI素養有效融入課程與教學，展現教育部推動AI教育政策與跨界協力的具體成果。

教育部指出，為強化學生AI素養並提供教師教學支持，近年持續推動多項配套措施，包括在因材網導入AI學習夥伴「e度」，提供個人化學習引導與差異化教學支援；舉辦「總統盃AI素養爭霸賽」，鼓勵學生跨域運用AI解決真實問題；並透過生成式AI教學增能培訓，協助教師將AI工具實際應用於學科教學，促進教學創新與學習品質提升。

此次研討會以「素養導向的AI教育實踐與展望」為主軸，透過教學設計經驗分享、學生AI應用歷程交流，以及功能性與批判性AI素養的課程探討，協助教師精進AI素養導向教學能力。教育部強調，AI素養不僅是科技操作能力，更是未來公民的基本素養，學生需理解AI運作邏輯、具備倫理思辨與責任意識，並能善用AI進行創意應用與問題解決。

研討會同時邀請國小AI素養前導計畫領航教師進行成果分享，並由資訊及科技教育司司長吳穎沺進行專題演講，另邀親子天下與聯發科技教育基金會等單位參與論壇交流。教育部表示，樂見學界、民間單位與教育現場教師攜手合作，共同建構AI素養推動生態，深化AI教育的實踐。

教育部也說明，已規劃未來四年AI教育發展藍圖，將持續開發適用各學齡的生成式AI學習工具，輔助學生學習與教師備課，並與師資培育大學合作強化職前教師AI素養，全方位整合公私資源，打造具前瞻性、公平性與實務導向的AI教育推動機制，讓臺灣教育在AI時代持續接軌世界。