教育部人文社科及跨領域科技計畫聯合成果分享 歡迎線上參與

因應人工智慧(AI)快速發展所帶來的教育轉型浪潮，教育部將於明天(21日)上午10點，舉辦「看見高教人文社科領域在AI時代的其他可能性」聯合成果分享會，以線上方式呈現歷年人文社科及跨領域計畫的豐碩成果，促進校際交流與經驗分享。會中各計畫簡報及資源分享將於會後公告於「教育部資訊及科技教育司/資料下載」專區。活動已吸引近百所大學校院、超過360位大學教師與行政主管參與，展現高教現場面對時代變革的積極行動力與創新能量。

廣告 廣告

教育部表示，AI浪潮正快速改變世界，當AI逐步滲透生活、產業與社會的各個層面，高等教育如何在這場結構性變革中重新定位自身角色，成為當前的重要課題。教育部以人文社科為核心，持續推動跨領域人才培育，開啟一條讓「人文」與「科技」彼此交織、相互賦能的教育新路徑。

教育部自111年起推動「素養導向高教學習創新計畫」，鼓勵大學建立完善的學習支持系統，協助大一新生在探索中找到自我定位；112年進一步啟動「數位人文跨域人才智慧領航計畫」與「人文社會與產業實務創新鏈結計畫」，強化人文社科與社會、產業的實質連結。本年度更持續深化推動「智慧社會跨領域人才培力計畫」，重新思考人社領域專業教育的定位，透過跨域課群與創新課程設計，結合人文價值與科技應用，引導學生在面對重大社會議題時，能以更全面、多元的視角提出解方。

這次成果分享會將呈現各項計畫在課程轉型、教學創新與學研實踐上的具體成果，展現人文社科在AI時代回應社會問題、參與解決方案的關鍵能量。教育部亦宣布，將於116年正式推出以「人文智慧」（Humanistic AI, HAI）為核心的「人文智慧AI人才淬鍊計畫」，以及強調「以學生為中心」（Student-Centered Learning, SCL）的「人文社會跨域創新與主動學習推進計畫」兩項新計畫，於今年下半年開放申請，廣邀各校踴躍投件，共同擴大人文社科創新教學的影響力。

此外，各計畫陸續推出多項「人社同行 bonus」，包括「大一年」年會、WISE工作坊、「AI試育」講堂、「天選」智慧引路系統、「青陽」數位人文特展、教師AI增能認證課程，以及iLink Corner產業鏈結沙龍等多元主題活動，將於會中由各計畫團隊介紹與分享，鼓勵全國大學校院教師多加運用，作為探索AI融入人文社科教學的關鍵起點與實踐支點。