教育部今年留學獎學金甄試起跑 新增特殊教育生名額

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今(2026)年留學獎學金甄試起跑，教育部今(9)日說明，為鼓勵更多社會經濟或文化不利之優秀青年學生赴海外攻讀學位，一圓出國留學的夢想，今年甄試新增「特殊教育生」1組，錄取名額5名。

教育部表示，其報名資格為在大專校院就學時曾取得特殊教育學生鑑定證明，並於畢業時仍有效者，另放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試，例如以公費留學生身份唸完碩士者，倘已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試，1月16日開始報名。

教育部國際司科長林曉瑩說明，教育部為厚植國家實力，加強我國優秀青年國際經驗，特自2003年起設置留學獎學金，以獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位，留學獎學金甄試報名者須於報名前，先取得國外大學校院正式開立之博(碩)士入學許可或已在國外博(碩)士班就讀。

林曉瑩說明，網路報名日期自今年1月16日上午8時30分起至2月13日中午12時止，預定錄取共225個名額，包括190個一般生名額(一般學群名額155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名)及35個特殊生名額(勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名，特殊教育生5名)，留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位，另4類特殊生及赴新南向國家生，不限學群均可選擇攻讀碩士或博士學位。

林曉瑩表示，獎學金待遇核發一般生每名每年1萬6000美元(約台幣50萬元)，受獎年限最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每名每年核發3萬美元(約台幣94.8萬元)，特殊教育生每名每年核發2萬美元(約63.2萬元)，受獎年限最長3年，預計在今年6月1日公布錄取名單。

