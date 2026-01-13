教育部修投訴程序 全教總不買單：廢校事會議、建冤案補償機制

全教總暨各地方工會在教育部前，召開「不滿解聘新制 譴責修法縱容濫訴」記者會。廖瑞祥攝



教育部修正公布校事會議、教師受投訴相關調查機制，然而教師團體並不買單，全國教師工會總聯合會（全教總）及各縣市教師代表，今（1/13）早於教育部大門前抗議，批評應從根本廢除校事會議、建立冤案補償機制。

因應教師團體抗議校事會議制度及濫訴問題，教育部12日修正公布教師解聘辦法，改革受理檢舉制度、明確案件分流處理等，於受理檢舉階段，明訂將由校長邀集外聘之調查人才庫專業人員、校事會議之教師代表及家長代表共4人召開會議，透過無記名投票決議負是否受理，且校長不參與投票。

不過教師團體並不買單。全教總聯及各縣市教師代表今早於教育部大門前抗議，理事長侯俊良表示，教育部也承認有濫訴現象，大量屬於親師溝通、輔導管教的摩擦，都要進入調查，此次卻仍沒有改善此問題，而4人會議的設計，排除校長表決權更是可笑，讓校長不用負責任，形同「巨嬰」，如今「投訴武器化」成為基層教師的系統性風險，呼籲教育部因該從根本著手，廢除校事會議，同時針對冤案建立行政救濟、名譽修復或實質補償機制。

民進黨立委郭昱晴也出席聲援，表示她去年是第一位在立法院提出校事會議問題的立委，現場老師要照顧教學，還要顧及校事會議壓力非常辛苦，大家最擔心的，是投訴是否由校長受理、決定召開校事會議，希望接下來會往好方向走，對於受害教師，包含法律費用補償等部份希望教育部會處理，他們也會努力監督。

國民黨立委王鴻薇則表示，她支持淘汰不適任教師，但教育部修法越修越亂，教學現場許多老師遭受無窮無盡濫訴，感到非常心寒，甚至出現逃亡潮，現在很多老師上課前，都會跟學生說「不要告我」，這合理嗎？

台北市教師職業工會文宣部主任黃志宏則表示，他贊同此次取消受理匿名檢舉，但從教育部設計的受理分流來說，其實不管怎麼分流，老師都還是要接受調查，雖說現在增加召開教評會前會先給教師看調查報告、有輔佐人同，但其實這些都是教師本來就該有的權益，卻被教育部收割。

新北市教育人員產業工會理事長宏則主張，針對有疑慮的教師應該要回到校內機制處理，學校的主任、老師都是教育部培訓的專業人員，為何仍要讓校外調查委員來調查、決定？

桃園市各級學校產業工會理事長陳俊裕則批評，校事會議相關修法，教育部一直聽從某位「莊姓教授」的背後指導，呼籲不要再接受指導，應該展現自主性。

