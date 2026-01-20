教育部修教師解聘辦法惹議 藍營痛批：老師被「制度折磨」





教育部日前修正並上路《高級中等以下學校教師解聘、不續聘、停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，修法重點包含刪除匿名檢舉制度，並新增「輔佐人可參與」等程序保障。不過，國民黨立法院黨團今天（20日）批評，教育部這次修法方向完全偏離，不但沒有解決問題，反而讓教育現場更混亂，恐怕會讓校園秩序與師生關係持續惡化。

藍營批修法草率 3點訴求要教育部檢討

書記長羅智強表示，這次修法讓許多教師團體直呼「不可思議」，認為教育部在修法過程中相當草率，事前沒有和老師充分溝通，事後還不願意承認問題。國民黨團也提出三點訴求：

▲要求教育部立刻全面檢討「校事會議」及「4人受理審議小組」制度的缺失。

▲教育部應與教師團體持續實質溝通，朝「保障教師權益、減輕行政負擔」的方向重新修法，並在下個會期提出版本。

▲針對被惡意檢舉、停聘數月，最後證明清白、恢復聘任的老師，除了補發本薪，連同加給也應一併補發。

惡意檢舉「零成本」 老師遭制度折磨

全國教師工會聯合總會理事長侯俊良也指出，這次修法沒有處理校事會議調查權過大、惡意檢舉零成本等核心問題，反而讓制度變得更複雜，對老師形成一種「制度折磨」，導致教學現場愈來愈保守，師生關係也越來越疏遠。他也批評教育部長鄭英耀面對教師抗議時態度傲慢，讓教師的不滿情緒持續升高。

教育部未說服第一線教師 恐讓更多優秀人才離開

羅智強進一步指出，鄭英耀日前在立法院表示修法是為了防止老師遭濫訴，但實際上卻引發大批教師抗議，顯示教育部根本沒有說服第一線老師。他認為，這樣的修法不是在幫老師，而是在增加教育人員的負擔，也反映教育部沒有好好和教師溝通，導致大家更加不安。

羅智強也提到，目前出現「教師荒」的原因很多，包括教育環境對老師有太多不合理的限制，如果老師在學校沒有尊嚴，只會讓更多優秀教師離開教育現場，最後受害的還是學生。他呼籲教育部立刻認錯、停止錯誤政策。

直言教師「不敢教、不敢管」 修法卻越修越糟

國民黨首席副書記長林沛祥則表示，2019年《教師法》修法後設立校事會議制度，本意是淘汰不適任教師，但實施6年下來，卻出現制度失衡與濫訴問題，反而逼走老師，影響孩子的受教權。

林沛祥指出，不論是小事被放大處理，或老師遭到惡意檢舉，都會讓教師承受極大調查壓力，導致親師關係破裂，老師不敢教、不敢管、不敢碰學生，整個教育現場變成「大家只求自保」，尊師重道的文化逐漸消失。他也提到，去年教師曾到教育部抗議相關制度不合理，當時教育部承諾會檢討修法，但最後卻讓老師覺得「越改越糟」。

修法讓制度更加複雜 若平反還無補償機制

林沛祥說，這次修法雖然刪除匿名檢舉、調整案件分流機制，但最具爭議的校事會議調查制度卻完全沒有改善，反而讓制度更加複雜，增加老師的行政負擔。他進一步指出，新制又多設一個由校長外聘4人組成的「受理審議小組」，讓老師在行政與心理上的壓力更大。去年10月他就質詢教育部指出，實務上有高達八成案件最後都不成立，真正走到解聘的只有約6%。

更讓教師難以接受的是，對於最後被證明清白的老師，新制度完全沒有補償機制，停聘期間的身心傷害與教學中斷都不被重視，只用一句「恢復聘任」草草帶過，讓老師每天都在擔心被投訴、被誤會，難以專心教書。（責任編輯：呂品逸）

