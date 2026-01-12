教育部修教師解聘辦法 全教產批換湯不換藥

教育部今天修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，全教產批評換湯不換藥，仍存在校長濫權無解、冤案賠償機制未定、不適任調查人員退場機制未定等問題。（示意圖／本報資料照）

教育部今日下午修正發布「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，全教產表示，教育部與基層教師期待廢除校事會議，距離甚遠，難以接受，雖刪除匿名檢舉規定，但仍有「換湯不換藥」、校長濫權無解、冤案賠償機制未定、不適任調查人員退場機制未定等問題，對教師權益不當損害及保障不足依舊存在，友善校園恐淪為口號和假象。

全教產表示，教育部新聞稿所提教學或管教爭議回到考核機制，容易造成誤解認為所有小案均要送教師成績考核委員會，就必須申誡以上的懲處，但結案後送到縣市政府教育局（處），仍可敘明理由退回學校調查或另組調查小組調查，只要教育局不滿意、媒體大肆渲染，民意代表介入等，學校就要重啟調查；若將來發現確屬冤案，可能造成無限次惡性循環，其中的公文往返曠日廢時，各項會議重複召開，耗費學校行政資源，也破壞教師名譽及澆熄教師的教育熱忱，且未有相關賠償機制。

全教產指出，在事件保密責任的部分，保密義務包括校事會議所有人員，但是家長部分很難追究其相關責任，以往案例發現，若家長洩密，學校礙於各種因素不願意追究，也造成師生權益受損。

全教產表示，新版辦法規定校長在校事會議無表決權，但成員皆是由校長一人邀請組成，形同「裁判、球證、旁證、技術委員、主辦、協辦，所有單位都是我的人，你們怎麼跟我鬥！」集調查、審議、否決於一身，校長仍是有決定校事會議人員之權利，而調查、開會無限的循環，曠日廢時，對當事人長期煎熬，恐不利教師救濟之權益，學校若直接派員調查，恐又給校長擴權機會；若教師與校長有嫌隙，學校直接派員調查勢必對當事教師不利，誰派、派誰、如何調查？形同空白授權，全教產表示，這對基層老師權益上的保護，仍有很大的漏洞！

全教產呼籲教育部，校事會議已造成校園濫訴、校長濫權、匿名零成本檢舉、調查程序瑕疵及調查後、亦未能提供冤案補償方式，導致基層教師權益嚴重受損，學校行政負擔加重、影響教師教學品質，已失去教師解聘辦法當初立法之意旨，故本會重申旨揭之校事會議，應予廢除，回歸原有處理機制，避免零成本無止境的濫訴造成教育現場空轉及損害教師基本人權。

