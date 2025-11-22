教育部修正校事會議增過濾機制 全教總表達強烈譴責
〔記者林曉雲／台北報導〕教育部昨(21)日預告修正教師解聘辦法及考核辦法草案，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，其中，草案增訂「受理與否機制」由校長邀校事會議教師代表、家長代表及調查人才庫之一名專業人員共3人開會決定，全國教師工會總聯合會(全教總)今(22)日發聲明表達強烈譴責，理事長侯俊良表示，這兩份草案無助解決學校困境，根本不是修法，而是對教師職業尊嚴的踐踏，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，治絲益棼。
侯俊良表示，教育部在「解聘辦法」草案中，逾越授權讓檢舉案件須「援引考核辦法第6-1條」，進行長達2至3個月的直接派員調查、製作調查報告並報主管機關備查，與學校依據目前現行考核辦法，將平時考核獎懲結果報主管機關核定程序嚴重競合，草案將讓同一件情節輕微之投訴事件，被兩套程序同時綑綁，更加深學校困境，讓教師更茫然。
侯俊良指出，教育部長鄭英耀在修法前多次對外表示：此次修法重點就是要解決大小案都進校事會議的濫訴問題，然而，草案增訂的決定受理與否機制，卻是由校長從校事會議5人中，找其中3人來決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋，如此的取巧作為，讓鄭英耀的承諾成為如同「烏龍踅桌」，令人遺憾。
侯俊良質疑，教育部預告「解聘辦法」草案是否能避免無成本濫訴、透過輿論無限上綱、任人網路公審的亂象，從草案內容看不出教育部維護教師受正當程序保障的決心，更沒有提供無辜受牽累教師相對之補償機制，實際上毫無阻卻濫訴行為的功用。
侯俊良表示，當社會關注教師荒問題，當基層教師受校事會議之亂所苦，此次修法仍無法阻止無成本檢舉、網路公審或輿論無限上綱，未來還能期待誰願意站上講台？批評教育部不是在修法，而是在加速教師退場，若教育部執意強行通過這兩部「毀師滅校」草案，當教師的最後一絲尊嚴都被踐踏，受害的絕對不是老師，而是每一個孩子的教育未來。
