教育部修正校事會議辦法 檢舉受理機制納公正人士

（中央社記者許秩維台北12日電）校園濫訴問題受關注，教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，國教署長彭富源表示，修正辦法明定檢舉案件受理機制，並納入公正人士的角色，提供衡平機制。

校園濫訴問題受各界關注，教育部今天修正發布校事會議制度相關辦法，包括「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文、「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1。

修正條文中明定檢舉案件受理機制，改由校長邀集外聘的調查人才庫專業人員、校事會議的教師代表及家長代表共4人召開會議，認定是否受理，採無記名投票方式，校長不參與表決；同時明確規範校事會議僅處理教師法所定不適任案件，如案件屬「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」所定懲處情形，則回歸考核辦法處理。

全國教育產業總工會發布新聞稿指出，新版辦法規定校長在校事會議無表決權，但成員皆由校長邀請組成，校長有決定校事會議人員的權利，形同集調查、審議、否決於一身；全國教師工會總聯合會新聞稿則提到，教育部在程序中剝奪校長的表決權，質疑形同讓校長逃脫行政責任。

教育部國民及學前教育署署長彭富源接受聯訪時表示，此次修法就是希望改善過去被提出的「小案大辦」與「濫訴」等問題，因此修正條文刪除匿名檢舉，避免濫訴疑慮，並增加親師生溝通預防機制，避免問題惡化後才進入檢舉與調查程序。

關於檢舉案件受理機制，彭富源說明，原規定是學校受理檢舉案件，但未明確規範由誰受理，過去曾有團體對校長在運作中的角色提出疑慮，校長團體也希望能有明確機制。故此次修法明確規範檢舉受理機制，由校長邀校事會議的家長和教師代表、調查人才庫專業人員召開會議。

彭富源提到，在受理檢舉案是否成立時，人才庫專業人員就扮演公正人士的角色，可以提供跨校間、甚至不同縣市的經驗，等於是衡平機制。在認定案件是否受理時，校長不參與投票，由教師、家長代表及人才庫人員進行無記名投票。

至於教師團體希望增加「冤案賠償」機制，彭富源表示，教育部長鄭英耀也非常關心這個部分，但由於涉及公教機制，情況較複雜，目前還在研擬，未來可能會作為相關配套措施。（編輯：張雅淨）1150112