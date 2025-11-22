教育部修法擋匿名檢舉 鄭英耀：不該躲在看不見處無的放矢
〔記者林曉雲／台北報導〕回應教育現場需要，教育部研修中小學校事會議，昨(22)日預告修法草案。教育部長鄭英耀今(22)日出席台師大活動前受訪表示，校事會議處理的所有投訴，不續任被解聘的老師僅約2%，但60％、70％是不具名投訴，不具名投訴帶來校園紛擾、彼此不信任，不利於友善校園和正常化教學環境，修正要讓制度更好，讓不適任老師退場，但也保障適任老師安心教學。
教育部修法草案新增「輔佐人」機制，保障當事人權益，另明定在接獲檢舉後，校長應先邀集教師、家長、專家開會決定是否受理，無具體內容、無檢舉人姓名等應不受理。
鄭英耀表示，民主法治國家，老師如有不當，應可依法檢舉投訴，但不應該躲在看不見的地方去做「無的放矢」，這對民主教育和校園民主是一種傷害，教育部這次修法是擋掉不具名的、匿名的濫訴進入校事會議，凡不具名檢舉就明定不予處理，教育部研修校事會議機制，亦增設公正客觀的過濾分流機制，校事會議的家長、教師、公正人士代表則應選自教育部人才庫。
鄭英耀表示，老師經營班級或教學有應改進處，但不到對整個教學造成傷害、對學生造成傷害，不足以到解聘、不續聘程度，就直接在學校考核裡進行處理，從這裡做分流，希望讓認真的老師能安心在學校把小孩子教好，亦讓那些不適任的教師能夠退出校園，回歸讓校園是有更友善、更好教育品質的教學環境。
鄭英耀說明，學校原應經由老師、校長、家長、親師生的合作，讓學生受到高品質的教育，教育部這次修正校事會議是要讓制度更好，更能確保教育品質，他上任教育部長一年半來，看到大多數的校長、老師、家長都合作的非常好，共同支援學校教育，對培育新世代教育人才也非常用心，校事會議先前設計是只要有投訴的，全都進入校事會議調查，造成學校困擾，也造成家長團體跟校長、老師團體彼此不信任。
鄭英耀表示，教育部的修正回到教育專業，學校應該本於教育專業跟輔導支援，建立也落實原來的親師生溝通合作的機制，希望學校平時就要建立，譬如說校長或主任透過巡堂、觀課、跟老師的溝通，瞭解老師的班級經營等等，希望能建立一個更好更順暢的支援教學機制。
鄭英耀表示，不適任老師要退場，但也要保障適任老師的工作權，照顧學生的受教權，教學是專業，老師適不適當繼續留在校園工作，應優先由學校專業人員在學校的環境裡處理，目前草案在預告中，歡迎關心台灣教育者提供更完善的意見，這次預告期縮短為14天，希望最慢年底前完成修法。
