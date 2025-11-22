教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮
[NOWnews今日新聞] 教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案，根本是加速教師退場；國教盟對修法方向肯定，但呼籲投訴案件統一交由教育局處的外部小組。
教育部昨日預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》修正草案。全國教師工會總聯合會與國教行動聯盟今皆發布聲明表達看法。
全教總強烈譴責修法，認為草案無助於解決學校困境，反而嚴重犧牲教師權益，未來只會讓投訴案件無限小案大辦。其中草案中所增訂的決定受理與否機制，卻是由校長從校事會議五人中，找其中三人來決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋，教育部長鄭英耀的承諾要解決濫訴如同「烏龍踅桌」。而修法即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際毫無阻卻濫訴行為的功用。
國教盟雖肯定修法方向，但理事長王瀚陽指出，若缺乏關鍵配套，「一送即調查、程序疊床」現象仍難根除，提出補強建議，包含受理外移教育局處、單一事實審認不重啟調查、外部委員常態化與人才庫、法定時限與資訊公開等。
王瀚陽表示，草案無明確規定「單一事實審認、不得重啟事實調查」，過去教學現場都發現同一個案件，常會在不同單位中來來回回，如當事人不滿校事會議處理結果，就要求再送到考核會或教評會，學校也有壓力，有時就乾脆順著當事人的意，「變成一樣的事情，但各單位一直重複處理。」因此建議增列，單一事實審認不重啟調查。
而受理前關窗口，不應由學校自行決定。王瀚陽說，應統一交由教育局處的外部小組，以標準化檢核表快速判斷案件性質，分清重大案與一般案；其他制度都不變，調查仍由校事會議、最終決定仍由教評會。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
教育部預告校事會議修法 部長鄭英耀：取消匿名檢舉別再無的放矢
全教總批校事會議亂象 教育部：未來僅處理不適任教師
校事會議校內怨聲載道 全教總：停解聘僅5%籲廢除無效制度
其他人也在看
接獲炸彈恐嚇訊息 北市教育局啟動校安機制
[NOWnews今日新聞]教育部國民及學前教育署（國教署）今（20日）驚傳接獲警政署通報訊息，稱有一名犯罪嫌疑人揚言將在台北市各國小、國中及高中校園內放置炸彈。台北市教育局表示，迄今未發現任何實際危害...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
教育部預告校事會議修法 部長：廢匿名檢舉
[NOWnews今日新聞]教師團體不斷呼籲政府正視校事會議造成「校園濫訴」問題，教育部長鄭英耀日前承諾年底前將完成修法，而教育部昨（21）日正式預告修正相關辦法。鄭英耀表示，預計年底前公告修法，調整包...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
教育部校事會議修法增「過濾機制」 全教總轟毀師滅校、踐踏尊嚴
校事會議制度引發濫訴爭議，教育部昨預告修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，對於受理與否，須由校長邀校事會議教師代表、家長代表及專業人員開會決定。全國教師工會總聯合會（全教總）今（11/22）表達強烈譴責，認為這兩份草案無助解決學校困境，而是對教師職業尊嚴的踐踏，未來只會讓投訴案件無限小案大辦，甚至變本加厲，治絲益棼。太報 ・ 21 小時前
教育部修正校事會議增過濾機制 全教總表達強烈譴責
教育部昨（21）日預告修正教師解聘辦法及考核辦法草案，增訂溝通先行、匿名不受理、受理決定處理規範等條文，其中，草案增訂「受理與否機制」由校長邀校事會議教師代表、家長代表及調查人才庫之一名專業人員共3人開會決定，全國教師工會總聯合會（全教總）今（22）日發聲明表達強烈譴責，理事長侯俊良表示，這兩份草案自由時報 ・ 1 天前
教團盼校事會議回歸縣市 教長：學校處理較適當
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部昨天預告校事會議相關修法，有教育團體建議回歸縣市處理。教育部長鄭英耀今天說，因涉及教學專業，留在校園比較適當。他並說，希望透過匿名不受理，避免無的放矢的檢舉。中央社 ・ 1 天前
月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。太報 ・ 1 天前
遭控挺月世界主嫌喊告 陳其邁批陳菁徽：邏輯聽了3條線
高雄月世界地景遭非法濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨立委陳菁徽昨（21日）在臉書貼出高雄市長陳其邁與涉案的里長李有財合照，並指控陳其邁「力挺犯罪」。對此，陳其邁今（22日）強調，陳菁徽透過惡意連結來進行政治抹黑完全是政治歪風，「這種邏輯真的是讓人聽了三條線，聽不懂她在講什麼」，將提告守護清譽。鏡新聞 ・ 17 小時前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 1 天前
教長承諾年底前完成「校事會議」修法 教部提前預告 增加輔佐人等機制
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，老師們怨聲載道，更批評這起制度如同「東廠」，教育部長鄭英耀已於10月中承諾，年底前會修正相關規定。而教育部於今（21）日預告修法，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人。中時新聞網 ・ 1 天前
全教總怒轟：毀師滅校！教育部修法加速教師退場、踐踏尊嚴
教育部已於21日晚間提出「校事會議」制度修法預告，全國教師工會總聯合會今（22）日提出強烈批評，嚴厲譴責兩份草案是在「毀師滅校」，無助解決學校困境，「教育部不是在修法，而是在加速教師退場」，根本是對教師職業尊嚴的踐踏，且未來只會讓投訴案件無限「小案大辦」，甚至變本加厲，治絲益棼。中時新聞網 ・ 23 小時前
高雄月世界變垃圾山！羅智強：李有財背後有多大靠山？
高雄燕巢、田寮月世界一帶出現垃圾山，幕後主使、民進黨籍里長李有財父子遭羈押禁見。國民黨立委羅智強今天（22日）質疑，李有財等人背後是有多大的靠山，才敢如此膽大妄為、無法無天？無論怎麼破壞環境，只要與民進黨有好關係就沒關係。中天新聞網 ・ 21 小時前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 1 天前
新竹某國中女老師墜樓亡！曾投訴遭職場霸凌 教育局澄清
新竹某國中女老師墜樓亡！曾投訴遭職場霸凌 教育局澄清EBC東森新聞 ・ 1 天前
高雄月世界成垃圾山...主謀為在地16年里長父子檔...民進黨宣布「開除李有財黨籍」！
市黨部指出，李有財的行為已構成對黨紀和價值的重大違反，「為捍衛黨的形象和公眾信任，黨部決定對李男採取最嚴厲處分，正式取消其黨籍」。放言 Fount Media ・ 1 天前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 1 天前
屏縣某國中老師陳屍家中！同事嘆：他工作壓力大
屏縣某國中老師陳屍家中！同事嘆：他工作壓力大EBC東森新聞 ・ 19 小時前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
新北市政府消防局二十二日表示，為強化跨縣市防災工作交流，於二十一日由臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消防總隊防災宣導大隊江容娥及所屬防宣分隊幹部蒞臨新北市政府消防局進行觀摩參訪，期分享彼此防災宣導之實務經驗，共同提升全民防災意識。此次交流活動，除了參觀新北市一一九救災救護指揮中心，了解新北一一九的受理派遣機制及一一九魔幻隧道外，並介紹新北防宣的組織沿革與活動成果心得，同時也展示各式防災宣導教具，包含「防災偵探手電筒」「火場求生大挑戰」等，分享如何以創新、活潑的方式傳遞防災知識，最後在座談中，雙方志工針對第一線推動防災工作的心得與挑戰踴躍回饋，現場氣氛熱烈。為紀念此次交流，新北市政府消防局長陳崇岳特別致贈「熊平安」公仔，象徵雙方共同守護民眾安全的決心；新北市義消防宣大隊何 ...台灣新生報 ・ 21 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 21 小時前
日本福島食品解禁 卓榮泰：10多年20幾萬件抽驗未有不合格
日本福島核災事件後歷經14年，衛福部食藥署21日宣布即日起解禁福島食品。行政院長卓榮泰22日受訪指出，中央依照國際的標準及嚴謹的科學依據，這是對國人食品健康最高的原則；針對日本相關地區的食品，過去10多年來，經過20幾萬件的抽驗，均未有不合格的地方，全部依照程序與標準，希望國人能夠安心。中時新聞網 ・ 21 小時前
庄頭傳愛雄有心 五年助逾1900戶弱勢家庭
高市府社會局岡山及路竹社福中心今年結合八十八個慈善團體、企業與善心民眾，募集近四百萬元，共同協助弱勢家庭度過生活難關；該活動自一一○年開辦至今，五年來共媒合超過二千萬元善款，協助一千九百零四個家庭度過生活難關。今(廿二)日在阿蓮老人活動中心辦理「庄頭傳愛‧種福田」感恩活動，社會局蔡宛芬局長特別到場致贈感謝狀，感謝在地慈善團體及企業公司共同協力關懷照顧弱勢。活動中與會團體相互交流合作經驗，紛紛表示作伙攜手作公益非常有意義。(見圖)社會局今(廿二)日說明，六十二歲的阿福伯長期臥床獨居，在里長協助之下就醫並確診癌末，生活頓失希望；社福中心協助申請急難紓困補助、連結機構安置照顧、安寧居家照護，讓阿福伯能安心療養，另媒合台灣華山聖光慈善會、北區經濟弱勢家庭支援平台協助生活照顧及醫療 ...台灣新生報 ・ 21 小時前