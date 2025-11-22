教育部修法處理校事會議 民團仍有疑慮

▲教育部昨預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等，但家長團體跟教師團體看法不同調。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 教育部昨（21）預告修法處理校事會議爭議，包含有過濾機制、取消匿名檢舉等。然而，家長團體跟教師團體看法不同調，雖然都認同現在「小案大辦」的問題，但全教總批評是「毀師滅校」草案，根本是加速教師退場；國教盟對修法方向肯定，但呼籲投訴案件統一交由教育局處的外部小組。

教育部昨日預告《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》與《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》修正草案。全國教師工會總聯合會與國教行動聯盟今皆發布聲明表達看法。

全教總強烈譴責修法，認為草案無助於解決學校困境，反而嚴重犧牲教師權益，未來只會讓投訴案件無限小案大辦。其中草案中所增訂的決定受理與否機制，卻是由校長從校事會議五人中，找其中三人來決定，實質效果與現行做法相同，根本是疊床架屋，教育部長鄭英耀的承諾要解決濫訴如同「烏龍踅桌」。而修法即使增訂溝通先行、匿名不受理等條文，實際毫無阻卻濫訴行為的功用。

國教盟雖肯定修法方向，但理事長王瀚陽指出，若缺乏關鍵配套，「一送即調查、程序疊床」現象仍難根除，提出補強建議，包含受理外移教育局處、單一事實審認不重啟調查、外部委員常態化與人才庫、法定時限與資訊公開等。

王瀚陽表示，草案無明確規定「單一事實審認、不得重啟事實調查」，過去教學現場都發現同一個案件，常會在不同單位中來來回回，如當事人不滿校事會議處理結果，就要求再送到考核會或教評會，學校也有壓力，有時就乾脆順著當事人的意，「變成一樣的事情，但各單位一直重複處理。」因此建議增列，單一事實審認不重啟調查。

而受理前關窗口，不應由學校自行決定。王瀚陽說，應統一交由教育局處的外部小組，以標準化檢核表快速判斷案件性質，分清重大案與一般案；其他制度都不變，調查仍由校事會議、最終決定仍由教評會。

