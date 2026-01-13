教育部修法遭教師團體抗議！全教總籲：廢除校事會議

全教總不滿新版校事會議造成辦案化，各地教育工會代表今天赴教育部前抗議，呼籲廢止校事會議。（林縉明攝）

教育部昨日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》。全國教師工會總聯合會今天與各地教育工會代表赴教育部前抗議，批評此次修法將校園治理推向「法律割喉戰」的極端，呼籲教育部廢除校事會議。

全教總指出，自《教師法》修法推動「校事會議」制度以來，因受理門檻缺乏實質要件審查，導致大量屬於親師溝通或輔導管教專業範疇摩擦，被迫進入嚴苛的調查程序。此次修法仍維持全外聘調查員剛性規定，甚至擴及至一般懲處案件，教師將被迫採取防禦性教學，導致教育現場的輔導功能與師生信任關係崩解，形成制度性的亂象。

新制中受理案件需經表決，卻排除校長表決權條文，全教總質疑，校長作為學校治理的首長，本應承擔校園事件首當其衝的緩衝與裁量職責。新制將校長置於「有主持權、無表決權」的尷尬地位，形同架空行政首長。

全教總理事長侯俊良表示，「投訴武器化」已成為基層教師面臨的系統性風險，當校園行政被導向辦案化程序，教師將被迫採取防禦性教學，導致教育現場的輔導功能與師生信任關係崩解，形成制度性的亂象。

侯俊良強調，支持汰除極少數不適任教師，但絕不容忍將正常教育行為妖魔化。當前的修法方向將校園異化為「法律修羅場」，嚴重撕裂教育根基，呼籲教育部正是核心問題，廢除校事會議調查制度，還給老師專業教學、彼此信任的友善空間。

「同學不要告我！」立委王鴻薇表示，接獲老師陳情，為了避免被投訴，上課第一件事就是告知同學不要提告，這樣合理嗎？教育現場不能失衡到這種地步，修正新制越修越亂，未來恐面臨更多濫訴，會持續幫老師發聲，避免校園治理失衡。

立委郭昱晴說，肯定教育部修法刪除匿名檢舉及調查程序提供報告，但整體配套不足，將下來會持續針對校事會議監督，持續往更好方向走。

