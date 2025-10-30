教育部公布國家產學大師獎 黃炳照、李達生獲殊榮

為獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，並表揚成果足堪典範者，教育部今日(30日)公布114年度國家產學大師獎獲獎名單。本年度共有2位教師獲獎，分別為國立台灣科技大學教授黃炳照(工程領域)及國立台北科技大學教授李達生(工程領域)。

國家產學大師獎是由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院依據「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5項領域推薦技專校院教師，透過產官學界組成的評選小組，嚴謹審視被推薦人近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉的內容及效益，同時重視其專業技術人才培育的貢獻，評選出實務研發成果具原創性與前瞻性特色，且致力培養專業技術人才之技專校院教師。

教育部表示，國立台灣科技大學教授黃炳照長期致力於電池與氫能燃料電池材料研發，率先提出「無陽極鋰電池」概念，成功開發具高能量密度、低成本且高安全性的電池技術，能量密度可達現有鋰離子電池的2倍，並發表約70篇相關論文，建立國際領先地位。

此外，黃炳照亦提出高值化產氫電解技術，可降低產氫所需電力至傳統的三分之一，降低生產成本，且生成的綠氫(指電解水製氫過程中，所使用能量來源為綠色能源如太陽能、風能等者)可用於零排放燃料電池發電及工業氫的應用，進而降低二氧化碳排放，提升綠氫的產業可行性。另近10年主持38件產學合作案，合作對象涵蓋台灣主要能源與科技產業(如台塑、鴻海、中鋼、友達、明基、光寶等)，且總計畫經費新台幣近億元，並取得59件發明專利，技術轉移簽約金額逾4,400萬元，對於推動產學合作有顯著貢獻。

此外，黃炳照也積極與德國教授Martin Winter及國內學者推動台德電池長期合作計畫，聯合30餘研究單位，成為國際電池研究合作典範，深化技術輸出與雙邊技術交流，對國家產業發展貢獻卓越。

國立台北科技大學教授李達生則研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，將控制理論、資料科學、AI演算法整合至冷凍空調節能、儲能與建築智慧能源管理、與AI於高耗能工業製程中的應用。

李達生開發之AI智慧燃燒控制技術實際導入於宜蘭焚化廠，將AI技術運用於垃圾熱值分析及廢棄物清運稽核系統，有效控管垃圾進廠品質，提升燃燒穩定度及發電量、降低廢氣排放量，優化整體作業流程，使焚化效能提升至92%，該焚化廠亦榮獲環境部全國焚化廠查核評鑑特優獎。此外，李達生近10年共計主持55件產學合作案，簽約金額近新台幣3億元，技轉金額則逾千萬，與產業發展緊密連結。



國立臺北科技大學李達生教授 (教育部提供)

教育部表示，李達生指導學生遍布能源科技、冷凍空調、智慧建築、資通訊與綠色製造等領域，其將AI導入能源系統為主題融入課程內容，讓學生可依興趣選擇AI模型建構、資料處理與設備控制模組設計等主題，於不同應用場域落實AI節能。近10年指導學生團隊獲得21項全國競賽獎項，如2024年「Trade Like a Pro模擬交易競賽」第三名、2022年「永續能源創意實作競賽」銀牌、2020年「太陽光電創新應用產品設計競賽」最佳特別獎等，讓產學合作、人才培育及資源整合發揮綜效。

國家產學大師獎迄今已邁入第八屆，教育部期望藉由本獎項鼓勵更多技專教院教師投入專業技術研發，促進各領域之產業發展，同時深耕專業技術人才的培育，持續傳承專業技術；也鼓勵全國各校邀請獲獎人分享心路歷程及交流產學合作經驗，期望落實技職教育產學連結的核心，深化務實致用之價值，讓大師典範得以流傳，並作為師生學習楷模。（編輯：許嘉芫）