教育部公聽會前公告修法 全教總:基層感到絕望與憤怒

全國教師工會總聯合會代表楊逸飛在教育部校事會議公聽會上,痛批教育部修法版本不僅未解決現場問題,反而製造更多爭議。楊逸飛指出,上週五新竹傳出教師墜樓憾事,疑似與學校調查程序有關,現場教師陷入哀傷,但教育部卻在公聽會前就率先公告修法版本,讓基層感到絕望與憤怒。

楊逸飛批評新版第21條,將巡堂觀課、師生溝通等日常教學行為納入處理不適任教師辦法中,質疑此舉恐成為惡意人士騷擾教師的法律依據,與解聘程序毫無關聯。他也抨擊第9條新增「表決機制」,即便案件符合不受理情形,仍須經調查人才庫委員過半表決才能拒絕受理,形同疊床架屋,徒增程序負擔。

針對媒體公開檢舉條款,楊逸飛質疑學校如何聯繫媒體檢舉人,若個人透過社群媒體投書,學校是否也須受理?他反諷表示,若依此邏輯,他當場公開檢舉校事會議辦法有問題,教育部是否也應公開受理?

楊逸飛強調,新版將考核辦法與教師會議程序混淆,以教師遲到為例,原本可直接依考核辦法處理,現在卻須先經校事會議調查、寫報告,再送考核會處理,嚴重疊床架屋。他痛批,簡易調查報告一點都不簡易,現場沒人敢寫,全都等同正式報告規格。楊逸飛主張,校事會議預設教師有罪,已成為仇視代名詞,應全面廢除,否則再怎麼細修,仍是踐踏教育專業。

